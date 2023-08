"Un mare di sport": ancora un successo per Cip Molise e Inail

CAMPOMARINO. Tanta voglia di sport: sono state le parole d'ordine che hanno animato l'iniziativa Cip Molise - Inail organizzata a Campomarino. Una tre giorni di nuoto, tennis, bocce, acquagym, calcio balilla e tanto altro ancora in uno scenario di sole ed allegria.

E nonostante le temperature a tratti roventi, non sono mancati lo spirito d'iniziativa, i confronti e le sane competizioni sotto la supervisione di esperti tecnici! Attività fisica e divertimento per i partecipanti al Campus, alcuni dei quali alle prime esperienze, ma con tanta voglia di imparare e di portare avanti alcune ‘discipline’.

“Con piacere abbiamo avviato questo nuovo campus – ha ribadito il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – Per tutti è importante avvicinarsi allo sport, così come per gli assistiti Inail che necessitano, dopo l’infortunio, di vivere al meglio la quotidianità. Possono così farlo praticando una disciplina per tre anni consecutivi, al mare o in montagna”.

Gli atleti sono stati accolti con piacere, sia in hotel che in impianti sportivi con cui il Cip ha consolidato i rapporti.

Insomma, ancora un successo per Cip Molise e Inail e per tutti coloro che hanno partecipato!

