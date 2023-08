Beach Bocce, alla Marina di Montenero vincono Marco Di Tota e Maurizio Silvaroli

MONTENERO DI BISACCIA. La coppia formata da Marco Di Tota e Maurizio Silvaroli della Bocciofila Avis Campobasso ha vinto la tappa del circuito federale del Beach Bocce 2023, valevole per le qualificazioni alle fasi finali nazionali, in programma a Latina il 16 e 17 settembre.

La kermesse è stata organizzata dalla Bocciofila Montenerese di Montenero di Bisaccia, in collaborazione con la FIB Molise, disputata al Lido Pacifico al Sud.

Di Tota e Silvaroli hanno superato, in finale, Pasquale Ursillo ed Enzo De Michele della Bocciofila Riccese.

Terza posizione per Roberto Sacchetti e Carmine Zappitelli della Montenerese; quarto posto per Patrice Bianchi e Antonio Verdone della Monforte Campobasso.

Sono state tredici le coppie al via della manifestazione, la prima kermesse ufficiale organizzata dalla giovane società Montenerese del presidente Beniamino D’Aulerio.

Presenti durante la giornata, il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato; il delegato provinciale FIB Campobasso, Antonio Di Tota.

“È stata una bella giornata di sport nella fantastica location della Marina di Montenero – ha affermato il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Ringrazio il sindaco Simona Contucci per la grande disponibilità nei confronti del movimento boccistico regionale e della Bocciofila Montenerese. La sua presenza in più momenti della gara è stata importante, oltreché un segno delle grandi attenzioni che l’amministrazione comunale riserva al nostro sport”.

“Un sentito grazie va al presidente Beniamino D’Aulerio e al suo staff dirigenziale per l’entusiasmo con cui hanno intrapreso questa esperienza, che ha regalato alla città di Montenero di Bisaccia una nuova realtà sportiva, promuovendo una disciplina sportiva accessibile e, per antonomasia, lo sport di tutti e per tutti – ha proseguito il presidente Giuseppe Formato – Una volta che a Montenero la locale società avrà disponibili due corsie di gioco regolamentari, sono convinto che questa società potrà fare grandi cose e togliersi grandi soddisfazioni per l’attivismo con cui lavorano i dirigenti. La prima gara ufficiale di Beach Bocce ha confermato l’entusiasmo e, soprattutto, la qualità organizzativa della Bocciofila Montenerese”.

Galleria fotografica