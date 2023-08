Regata di San Basso: nove armi si danno battaglia in mare a Termoli

In... voga dom 06 agosto 2023

TERMOLI. Regata di San Basso stamani al largo della costa termolese, organizzata dal circolo Canottieri di Termoli. Una manifestazione interna, terza tappa di un confronto sempre molto sentito tra gli equipaggi che poi sfidano le altre realtà nautiche italiane.

Cinque gli armi femminili in mare, quattro quelli maschili. È senza dubbio la regata più sentita del torneo locale.

Vi prendono parte per le donne: Nereidi, Meduse, Maruzzelle, Tracine e Stelle Marine. Due le manche, con le lance quadri e fiori, su lato mare e lato terra. Due equipaggi alla volta. I punteggi assegnati sono 10, 8, 6, 4 e 2. Per i maschi, 10, 8, 6 e 4. In gara con le medesime modalità Barracuda, Shark, Sbarroni e Voga...tori.