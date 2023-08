Regata di San Basso, trionfano gli equipaggi di Barracuda e Maruzzelle

TERMOLI. Regata di San Basso, terza prova del campionato interno al circolo canottieri di Termoli, e come abbiamo ribadito in sede di presentazione, stamani, è la più sentita, proprio perché legata al culto della nostra città. Nella categoria maschile, sono scesi in acqua 4 armi: Barracuda, Shark, Voga...tori e Sbarroni. La classifica delle due manche, che ha visto sommati i tempi, per ciascuno dei due lati percorsi dalle lance, ha visto questo ordine, con i Barracuda che hanno prevalso sugli Shark per poco più di 3 secondi. 21'23"92 contro 21'26"68. La manche migliore è stata la prima degli Shark, con 9'50'51.

Tra le donne, ordine d'arrivo sommato con Maruzzelle, Tracine, Nereidi, Stelle Marine e Meduse. Anche in questo caso scarto ridottissimo, coi primi 3 equipaggi compresi in circa 7 secondi: 16'11"74 delle Maruzzelle contro 16'13"40 delle Tracine e 16'18"85 delle Nereidi.

Galleria fotografica