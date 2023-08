Giovani veliste termolesi impegnate a Pescara... e che incontro coi delfini

TERMOLI. L’estate prosegue a gonfie vele al circolo della Vela Termoli Mario Cariello; questa mattina quattro nostre giovanissime e promettenti atlete sono state accompagnate a Pescara per partecipare al Meeting promosso dalla IX Zona di Federvela.

L’appuntamento velico ha radunato oltre 30 giovani ragazzi amanti della vela e provenienti dalle regioni Molise e Abruzzo, per confrontarsi in una giocosa kermesse che li ha coinvolti in prove di diverse imbarcazioni messe loro a disposizione dalla Lega Navale di Pescara, che ha ospitato l’evento.

Michela, Paola, Elena e Vittoria hanno dimostrato, nonostante la loro giovanissima età, grandi capacità ed ecclettismo nell’adattarsi alle prove su diversi tipi di imbarcazioni nonostante il mare formato.

Il meeting si è svolto in un’atmosfera giocosa e coinvolgente per tutti i ragazzi, che hanno potuto assaporare lo spirito degli sport velici facendo gruppo fra loro in una bella avventura in mare che è stata anche salutata da una splendida famiglia di delfini che si è avvicinata ad una delle imbarcazioni durante le prove e che è stata ripresa da Davide uno degli istruttori della Lega Navale di Pescara che supportava i ragazzi in navigazione.

Il circolo vela Termoli ed il suo Consiglio Direttivo ringraziano le sue “girls” per l’entusiasmo e la passione dimostrata e ricorda che i corsi di vela e windsurf sono aperti sino a fine estate per chiunque fosse interessato.

