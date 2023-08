Padel che passione, un nuovo campo per lo sport in crescita esponenziale

L'inaugurazione del campo di padel a Guglionesi

GUGLIONESI. Con la benedizione da parte di don Stefano Chimisso, domenica 6 agosto, alle ore 18:30 nel quartiere di Santa Margherita, a Guglionesi, dopo mesi di attesa, è stato inaugurato il primo campo da padel.

Tanti gli amanti di questo nuovo sport accorsi per accaparrarsi un posto per il torneo gratuito, ma anche molti non praticanti hanno voluto provare questa nuova pratica fino a tarda sera, provando l’ebrezza dell’impianto in notturna.

Presenti l’assessore allo sport Marco Basler, il consigliere con delega alle associazioni sportive Gabriele Lamanda, il presidente della ditta che ha realizzato l’impianto, Molino e per ultimo, ma non per importanza, l’ex assessore allo sport e attuale consigliere di minoranza, Pino Aristotile.

La presenza di Aristotile è sinonimo di continuità tra le due amministrazioni.

Perché lo sport, a tutti i livelli, unisce e non divide. Non alza barriere.

E viste le ultime vicissitudini nella comunità guglionesana, la presenza di Aristotile ha dato modo di far tornare il sereno.

Da sempre attento alle esigenze degli sportivi, Aristotile ha accettato di buon grado l’invito dell’attuale amministrazione, ribadendo come lo «Sport sia una forma di aggregazione sociale. Sport come lingua universale».

Sullo stesso pensiero di Aristotile anche Basler e Lamanda, che vedono lo sport come “veicolo di aggregazione. Nel paese c’è bisogno di una sana cultura dello sport e noi, speriamo di poter riuscire a crearla”.

Continuano i lavori della passata amministrazione in campo sportivo, che per l'area fitness è rientrata nel bando ottenendo 30mila euro per i lavori e, Lamanda, ha dichiarato che “questa continuità troverà riscontro anche negli impianti outdoor e area fitness di prossima installazione e, speriamo di riuscire a creare un nuovo campo da tennis”.

Una scelta mirata per creare spazi e strutture adatte ad invogliare i ragazzi all’attività sportiva che fortifica, disciplina ed unisce.

