La passione per la palla ovale: nasce l'asd "Star Rugby Termoli"

In mischia

In mischia mer 16 agosto 2023

TERMOLI. Un anno molto importante il 2023 per il movimento del rugby, visti i mondiali di prossima disputa, ai quali partecipa anche la nazionale azzurra, che cercherà la prima storica qualificazione ai quarti di finale.

Intanto, nasce sotto il segno delle stelle la Asd Star Rugby Termoli che avrà l’obiettivo di portare la cultura del rugby nella città timoteana.

Fondata, Il 10 agosto 2023, sotto l'impulso del presidente Giovanni Pelilli, l’associazione sportiva dilettantistica avrà, dunque, lo scopo di avvicinare i giovani alla palla ovale, partendo dalla formazione dei più piccoli.

“Sono anni che sono vicino a questo sport - ha dichiarato il presidente Pelilli - e ho capito che riesce a trasmettere valori fondamentali come il coraggio e la rettitudine, fondamentali per affrontare anche le nostre sfide quotidiane”.

Il progetto si avvarrà della preziosa collaborazione nel coordinamento dell'area tecnica di Dario Pallotta, storico capitano dell'Avezzano rugby, formazione militante nel campionato di serie A, con un trascorso in super 10 con la maglia dell’Aquila Rugby e presenze in nazionale di rugby Seven. Ulteriori dettagli sulle attività e sulla struttura saranno presentati nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa.