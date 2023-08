Tennis, padel e beach tennis: la passione per la racchetta si fa in tre

TERMOLI. Lo staff di E-Motion agency si prepara a lanciare in grande stile il 1^ Triathlon Raquettes nell’ambito del circuito nazionale Life Tour 2023.

Dal 25 al 27 Agosto p.v. infatti, il rinomato litorale molisano vedrà appassionati da tutta Italia e da tutto il litorale adriatico soggiornare per diversi giorni in città a seguito della manifestazione ideata e promossa da Matteo Carponi di E-Motion agency, che vedrà cimentarsi nelle 3 discipline di racchetta, tennis, padel e beach tennis, atleti e amatori per conquistarsi il titolo di campione.

Sport, divertimento e scoperta delle eccellenze del territorio gli elementi caratterizzanti del format “E-Motion” che in questa occasione si concretizzerà con un evento amatoriale curato in ogni sua parte.

Grazie al patrocinio del Comune di Termoli e del Coni Molise, con la preziosa collaborazione delle associazioni sedi dei tornei, Asd Tennis Termoli per il Tennis, Monclub per il padel e Cala Sveva per il Beach tennis, e al supporto fondamentale delle aziende Partner, l’evento si presenta come la “prima” a livello nazionale di questa particolare manifestazione unica nel suo genere.

Fitto il programma di gioco nelle categorie Doppio Misto e Doppio Maschile con Venerdì 25 il torneo di tennis, Sabato 26 il torneo di padel e la domenica 27 gran finale con il torneo di Beach Tennis e proclamazione del vincitore.

Dal 22 al 27 agosto inoltre verrà posizionata in Piazza Vittorio Veneto la E-Motion Padel Box che permetterà a tutti, in modo gratuito con l’assistenza di istruttori qualificati, di cimentarsi nel gioco del momento: il padel; con l’occasione sono previsti dei momenti di coinvolgimento con persone diversamente abili in piena collaborazione con delle associazioni del territorio.

Giovedì 24 agosto alle ore 11 si terrà la conferenza stampa presso Ufficio Sport, Turismo e Cultura sito nella Torretta Belvedere del Borgo Antico.