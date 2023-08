Bocce, atleti molisani in grande spolvero a Civitella Alfedena

CAMPOBASSO. A Civitella Alfedena, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la settimana ferragostana ha visto turisti, neofiti e atleti, dar vita a due competizioni boccistiche: il Trofeo Santa Lucia riservato agli atleti e il Trofeo dell’Amicizia a cui hanno preso parte tanti appassionati. Oltre sessanta i partecipanti alla kermesse organizzata dal C. B. Santa Lucia di Civitella Alfedena con la collaborazione della FIB Molise.

A organizzare, per il secondo anno consecutivo, la competizione che dà modo a tutti di giocare sono stati il presidente Lucio Cocuzzi, il vice Pasquale Iannucci e il segretario Maurizio Santucci.

Il Trofeo dell’Amicizia, individuale, ha visto la vittoria di Carmine Rainone del Dlf Isernia, il quale ha battuto, in finale, Maurizio Santucci del C. B. Santa Lucia Civitella Alfedena, al termine di una bella partita, a cui hanno assistito tante persone.

Al terzo posto Patrice Bianchi della Monforte Campobasso; quarto posto per Eustachio Contilli del C.B. Santa Lucia Civitella Alfedena.

Il Trofeo dell’Amicizia, a coppia e aperto a tutti gli appassionati della disciplina boccistica, è stato vinto da Lucio Di Loreto e Gerardina Russomanno. Secondo posto per Lucia Rossi e Nicola Di Carlantonio; terzi classificati Antonio Riccio e Cesare Di Tommaso; quarta piazza per Gianni Boni e Marco Tabacco.

Presenti durante la giornata finale di gare, il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, e il consigliere Mario Perrella, i quali hanno sottolineato l’importanza dei circoli bocciofili nelle cosiddette aree interne, “una disciplina sportiva che consente di trascorrere il tempo libero in compagnia, soprattutto durante il lungo inverno delle zone montane. In estate, invece, è uno spettacolo puro abbinare lo sport delle bocce alle visite dei sentieri dell’Appennino abruzzese-molisano. E, in particolare, a Civitella, soprattutto in estate, è bello poter gareggiare all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un grazie va alla società di Civitella Alfedena e a coloro che fungono da traino per il club: Lucio Cocuzzi, il vice Pasquale Iannucci e il segretario Maurizio Santucci”.

Intanto, domani, domenica 20 agosto 2023, ancora una gara in Molise: la Bocciofila Frosolonese ha organizzato il 6° Trofeo Museo del Profumo di Sant'Elena Sannita, competizione a carattere regionale, specialità individuale, a cui sono iscritti 92 atleti, portacolori di società molisane, laziali, campane, abruzzesi e venete. La gara avrà inizio alle ore 9 con finali al Bocciodromo Comunale di Frosolone dalle ore 14,30.