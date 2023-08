Angelo e Chiara: due giovanissimi "combattenti" in gara agli Europei Waco di Istanbul

In bocca al lupo

In bocca al lupo mer 23 agosto 2023

Campionati europei Waco a Istanbul: intervista a Chiara Tavani

TERMOLI. Due giovani, anzi giovanissimi atleti molisani, la 13enne termolese Chiara Tavani e il 18enne di Petacciato Angelo Zucaro, parteciperanno con la nazionale italiana di Kickboxing Federkombat al campionato europeo di Istanbul “Waco”. Partenza per la Turchia prossima, in vista della manifestazione prestigiosa, che terrà banco da per sabato 26 agosto fino al 3 settembre.





I due combattenti in erba concorreranno nella specialità Kick Light. Noi li abbiamo intervistati assieme al loro allenatore, il Maestro Carmine De Palma, i due ragazzi sono determinati e decisi a riportare in Italia e a Termoli medaglie, noi li aspettiamo per poterli festeggiare.





Galleria fotografica