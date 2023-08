Tennis, padel e beach tennis: sport E-motion nell'ultimo weekend di agosto

TERMOLI. Ha preso il via l’attesissima tre giorni che rivolterà Termoli, con la prima edizione del Triathlon Raquettes che vedrà, in questo fine settimana, alternarsi gare di beach tennis, padel e tennis.





Tre giornate firmate E-motion con altrettante location, la spiaggia della Cala Sveva, gli impianti di padel del Monclub e i campi di tennis del parco comunale.





Tanti i giocatori che arriveranno da tutta Italia per questo evento che vede la nostra città, protagonista assoluta.

Dal 23 al 27 agosto è stato posizionato in Piazza Monumento, la E-Motion Padel Box, che permetterà a tutti, in modo gratuito, con l’assistenza di istruttori qualificati di cimentarsi nel gioco del momento.





Con l’occasione sono previsti dei momenti di coinvolgimento con persone diversamente abili, in piena collaborazione con delle associazioni del territorio. Tutto questo rientra nel circuito nazionale Life Tour 2023.





Il Triathlon Raquettes è patrocinato dal comune di Termoli e il Coni regionale Molise. Una tre giorni di sport, divertimento con possibili scoperte di eccellenze del territorio.





L’evento si presenta come la prima a livello nazionale di questa particolare manifestazione unica nel suo genere. Si comincia venerdì con il torneo di tennis al parco, sabato 26 si gioca a padel al MonClub mentre domenica 27 il gran finale con il torneo di beach tennis alla Cala Sveva e la proclamazione del vincitore Triathlon che si godrà una settimana a Sharm El Sheikh al resort Domina Coral Bay.





Primo premio tennis, due notti per due persone all’Hotel le Palme al Lido di Venezia, primo premio padel, due set by Snauwaert con una pala top di gomma e uno zaino, primo premio beach tennis, due notti a Roma allo Zero 6 Rome Guest House, ma anche molti altri premi.

