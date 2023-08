Gran prova del tennista molisano Alessandro Aufiero in Repubblica Ceca

MOLISE. Le buone notizie per il tennis molisano arrivano questa volta dall’estero, più precisamente da Jablonec Nad Nisou, cittadina che dista centocinquanta chilometri da Praga, dove Alessandro Aufiero (classifica italiana 2-5) ha brillantemente superato il primo turno del tabellone di qualificazione del 25mila dollari in svolgimento in questa località dell’estremo nord della Repubblica Ceca. Il giocatore del presidente Morrone, ha sconfitto 10-8 al super tiebreak, che anche nei tornei internazionali sostituisce, ormai, il terzo set, il giocatore di casa Simon Smejkal dopo un’ora e trentacinque minuti di gioco. Non è la prima volta che Aufiero tenta di riacciuffare qualche treno in corsa per il professionismo: già l’anno scorso aveva partecipato, con discreto successo, a manifestazioni internazionali organizzate in Sud America.

Nel secondo turno di gare, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il giocatore molisano ha dato filo da torcere al tedesco Tristan Nitschke (numero 1.800 della classifica mondiale) ma non ha premiato stavolta il super tiebreak che si è reso necessario sul punteggio di un set pari.