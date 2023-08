Da Montenero a Vasto Marina, poi il ritorno: tutto pronto per la mezza maratona delle marine

MONTENERO. Il 24 settembre alle ore 08:30 è in programma Run Coast to Coast, la mezza maratona delle marine. L'iniziativa, organizzata dall'Asd Podistica Vasto, San Salvo e Montenero, patrocinata anche dal Comune di Vasto, partirà dal Centro Commerciale Costaverde di Montenero e proseguirà per San Salvo Marina, Vasto Marina e ritorno.

"Una manifestazione che coinvolge tre Comuni e sono certo - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - richiamerà la partecipazione di tantissimi podisti che potranno scoprire un percorso davvero bello".

"Un evento che consente di coniugare lo sport alla promozione del nostro territorio, formula che - ha aggiunto l'assessore allo Sport Carlo Della Penna - ha dato risultati davvero importanti soprattutto in campo sportivo. Sinergia con gli organizzatori, che proporranno una sfida bella e avvincente, aperta anche a coloro che vorranno provare la propria resistenza. L’invito a tutti è a partecipare".

Iscrizioni su www.timingrun.it

Info ai seguenti numeri:

3384105639 Davide

3398821975 Lucio

3295975690 Giampaolo.