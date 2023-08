Open di Isernia: il tennista bassomolisano Sevan Bottari testa di serie numero 1

ISERNIA. Seconda settimana di gare, iniziata, purtroppo, col maltempo che speriamo non vada a scombussolare più di tanto il programma. Archiviato il tabellone di quarta categoria, l’Open nazionale da tremila euro di montepremi è entrato nel vivo con gli incontri valevoli per il comparto riservato ai giocatori di serie C.

Entreranno in azione Francesco Romano e Giuseppe Abbate, entrambi classificati 3-2 e tesserati rispettivamente per il Tennis Club 2002 di Benevento e per il Tennis Club Airoladue. In questo terzo raggruppamento anche un altro campano, Giulio Verdino (3-3) sempre tesserato col 2002 di Benevento. Speranze molisane di qualificazione al maind draw, affidate al boianese Antonio Prioriello (3-3) e all’isernino Emanuele Ercolano che ha vinto il derby con Francesco Amore (Tennis Venafro): i due erano approdati dal tabellone di serie D.

Ecco pronti, infine, i top players di seconda categoria: come da previsione, Sevan Bottari, 2-5 tesserato per l’Accademia di Galimberti, è stato accreditato della testa di serie numero uno. Gli incontri, si svolgeranno per tutto il fine settimana con finalissima prevista domenica pomeriggio.