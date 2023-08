Triathlon Raquettes Termoli, edizione d'esordio riuscita alla grande

Matteo Carponi: responsabile del primo Triathlon Raquettes

TERMOLI. Era una scommessa importante, portare contestualmente atleti locali e non a confrontarsi in tre giorni su tre scenari differenti e in altrettante discipline, con l’unico denominatore comune di una racchetta, ovviamente adeguata allo sport da praticare.

Ma grazie al “manico” della E-Motion, guidata da Matteo Carponi, il primo Triathlon Raquettes Termoli, disputato da venerdì 25 a domenica 27 agosto è stato un successo. Manifestazione che si chiude con un bilancio davvero interessante. Tre giorni di puro divertimento, sport, turismo e convivialità alla scoperta di Termoli. Tanti gli appassionati giunti da Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio a sostenere il progetto ideato da Matteo Carponi. Debutto al venerdì con il torneo di tennis, per proseguire il sabato con il doppio misto e maschile nel padel, fino a domenica dove la cornice della cala Sveva ha ospitato gli atleti del beach tennis. Tre sport e tre diverse racchette ad unire passioni diverse ma con un’unica voglia di stare insieme e divertirsi.





Vincitore e primo campione Triathlon Raquettes il termolese:

Alberto Mastrangelo con 390 punti che soggiornerà per riprendersi dalla “fatiche sportive” una settimana in “all inclusive” presso l’esclusivo resort Domina Coral Bay a Sharm El Sheikh.

Secondo anch’esso con un’ottima prestazione 270 punti Lorenzo Cerio (Termoli) che si aggiudica un fantastico long weekend al Domina Zagarella Sicily.

Una manifestazione che è andata ben oltre le attese e che anche grazie all’ E-Motion Special Box installato in piazza Vittorio Veneto, ha permesso a tutta la città di vivere lo sport di racchetta nel cuore del centro storico.

Tutto lascia presagire una esplosiva seconda edizione nel 2024.

Nella seconda giornata quella, dedicata al padel vincono al Mon Club il doppio maschile Fabrizio Asiatico-Luigi Olivieri battendo in finale Thomas Quiroga-Carlos Garcia.

Per il doppio misto vittoria di Alessio Campidoglio-Marilena Gasbarro su Giovanni Marroni-Federica Di Iorio.

Nel beach tennis, la coppia Celenza-Di Nallo batte Marcoccia-Mastrangelo.

Galleria fotografica