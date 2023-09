Campionati Europei di Shuai Jiao 2023: l’antica arte marziale cinese incontra l'Europa

TERMOLI. Dal 14 al 16 settembre 2023 a Montesilvano avranno luogo i Campionati Europei di Shuai Jiao 2023.

La città adriatica è stata scelta come location per dare vita all’evento di risonanza internazionale, un'arte marziale millenaria rappresentata in Italia e in Europa dal M° Antonio Langiano e dal M° Alessio Pasciulli. Ed è proprio grazie ai due Termolesi, Maestri di caratura internazionale e con la collaborazione dell’Eps di appartenenza, Acsi (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero), che avrà luogo questo importantissimo evento. Grazie al suo Presidente Antonino Viti per la preziosa disponibilità e collaborazione e al settore Acsi Arti Marziali con Il M° Giancarlo Bagnulo Carlo Carnevale e Sara Borriello.

M° Antonio Langiano presidente ESJU European Shuai Jiao Union, 7°duan golden belt riconosciuta e registrata dalla Center Police Univerisity di Taiwan Taipei e dalla WSJF World shuai jiao Federation con sede a Pechino in Cina.Pioniere e divulgatore dello shuai jiao in Europa e anche in medio Oriente.

M° Alessio Pasciulli black belt 3°duan riconosciuta e registrata dalla Center Police University di Taiwan Taipei e dalla WSJF World Shuai jiao Union con sede a Pechino in Cina. Campione del Mondo in Cina nella città di Yixing, 7 volte campione europeo, e detentore di numerosi trofei internazionali.

Shuai Jiao: Oltre la lotta, una filosofia di vita

Lo Shuai Jiao, con le sue radici millenarie, rappresenta una delle espressioni più antiche della cultura marziale cinese. Nato come metodo di combattimento utilizzato dagli eserciti dell'antica Cina, è cresciuto e si è sviluppato attraverso secoli di storia, incorporando non solo tecniche di lotta, ma anche una profonda filosofia di vita.

Le tecniche dello Shuai Jiao sono un mix di proiezioni, contraccolpi e sottomissioni, strettamente legate alla Lotta Mongola e al Judo. Ma quello che distingue veramente questa arte dalle altre forme di lotta è l'enfasi sulla rapida neutralizzazione dell'avversario, attraverso prese e proiezioni.

Mentre molte arti marziali si focalizzano su colpi e parate, lo Shuai Jiao si concentra sull'arte di controllare e ribaltare l'avversario, sfruttando la sua forza e il suo movimento contro di lui. Ma lo Shuai Jiao è molto più che una semplice sequenza di mosse. Esso incorpora una filosofia di equilibrio, rispetto e armonia.

Quest'arte marziale insegna ai suoi praticanti a rispettare gli avversari, a comprendere la propria forza interiore e a trovare l'equilibrio in ogni situazione.

Dal cuore della Cina all'Europa: la diffusione dello Shuai Jiao

Lo Shuai Jiao è considerato uno degli stili di lotta più antichi al mondo, le cui radici affondano profondamente nella storia e nella cultura cinese. Noto originariamente come Jiao Li, questo antico metodo di combattimento era utilizzato sia come pratica marziale sia come forma di intrattenimento durante le dinastie imperiali. Con il passare dei secoli, lo Shuai Jiao ha subito molte evoluzioni, integrando nuove tecniche e adattandosi alle esigenze dei vari contesti storici.

A partire dalla dinastia Qing, con l'espansione dell'influenza cinese, lo Shuai Jiao iniziò a essere conosciuto al di fuori dei confini nazionali. Grazie ai monaci guerrieri, missionari e mercanti che viaggiavano lungo le antiche rotte commerciali, questa disciplina raggiunse anche le terre dell'Asia centrale e, successivamente, dell'Europa.

Con l'avvento del XX secolo e l'apertura della Cina al mondo, lo Shuai Jiao divenne un vero e proprio ambasciatore culturale. Maestri e praticanti di questo stile iniziarono a migrare in Europa, introducendo l'arte marziale in vari Paesi. Oggi il fascino di questa antica pratica, unito alla curiosità e all'entusiasmo degli europei per le arti marziali orientali, ne ha favorito la sua diffusione in nazioni come Francia, Germania, Spagna e, naturalmente, Italia. I campionati europei sono la testimonianza di come questo antico sport sia riuscito a conquistare cuori e menti anche in Occidente. Questo grazie anche al duro lavoro del M° Antonio Langiano che ha sviluppato e insegnato in tutta Europa questo stile, insieme al suo studente Alessio Pasciulli.

La competizione: un'occasione per crescere e condividere

I campionati europei rappresentano una magnifica opportunità per i praticanti di Shuai Jiao di tutto il continente. Oltre alla competizione, questi eventi offrono l'occasione di condividere esperienze, conoscenze e passioni. È anche un'opportunità per i meno esperti di avvicinarsi a questo mondo, soprattutto per i bambini e gli adolescenti, dove possono crescere in maniera sana con educazione, disciplina e rispetto.

A partecipare alla manifestazione saranno i seguenti Paesi: Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Olanda, Polonia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Nord Macedonia, Lettonia, Grecia, Armenia, Malta, Romania, Croazia, Ucraina, Portogallo e Italia.

L'Italia come punto di incontro

Guidata dal carismatico team leader Antonio Langiano, l'Italia si dimostra all'altezza del compito di ospitare un evento di questa portata. Il M° Langiano ha dichiarato di essere entusiasta per aver portato ancora una volta in Italia questa manifestazione e spera di farla conoscere alle persone, avvicinandole così a questo sport/arte marziale bellissima e antichissima.

Conclusione

L'evento rappresenta un'opportunità unica per tutti gli amanti delle arti marziali e, in particolare, dello Shuai Jiao. Una manifestazione che unisce sport, cultura e passione, in una perfetta armonia di movimenti, tecniche e filosofia. Montesilvano si prepara a diventare il palcoscenico di un evento indimenticabile, che rimarrà impresso nella memoria di tutti i partecipanti e spettatori.

