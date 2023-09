Termoli Open Cup, il nuoto in acque libere sfida il vento e le onde

Termoli Open Cup: Amelia Mascioli, delegata regional Fin e consigliere federale Fin

TERMOLI. Finalmente, dopo 3 tentativi andati a vuoto a causa delle condizioni avverse del mare per via del forte vento che soffiava a ogni data scelta per disputare l’evento, ecco che oggi 9 settembre nonostante non ci fosse un quadro idilliaco, è stato deciso dagli organizzatori che la Termoli Open Cup “Memorial Alessandro Izzi” si doveva correre ugualmente con qualche cambiamento del percorso in acque libere che invece che nello specchio oltre le barriere frangiflutti prospicenti al Lido Cala Sveva, i 3000 metri sono stati corsi nello specchio verso l’arenile in acque relativamente meno mosse, si fa per dire.

Ecco chi alla fine ha vinto i 3000mt: 1° Jorge Cacciagrano (SGT SPORT SSD); 2° Matteo Scarpati (Mille sport San Salvo), 3° Francesco Zaccardi (Hidro Sport SSDARL).





L’ultimo arrivato ma primo per simpatia e passione visto che era anche il diversamente giovane è stato Marco Bianchini di Roma nuoto Master, ex operatore del Cnr di Roma, che tra le altre cose aveva un vecchio amico termolese Gianni Casolino, che lo ha aspettato tutto il tempo per poterlo salutare sulla riva.

Lui ci ha detto che era felicissimo di essere arrivato ultimo, lui è ultimo per vocazione, ma come si sa lo spirito Decoubertiniano vince sempre, l’importante è partecipare.

Mentre per quanto riguarda la gara del miglio (1852 mt) per i giovani, al primo posto è arrivato Giuseppe Cantalupo, 2° Alessio D’Agostino e 3°Alessandro Trevisi, insieme al quarto e quinto classificato della società EMMEDUE SSD che ha fatto davvero il pieno.

Galleria fotografica