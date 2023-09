Un memorial in ricordo di Paolo Adamo

In sella

In sella lun 11 settembre 2023

CAMPOBASSO. Un memorial in ricordo di Paolo Adamo, primo presidente del Comitato Regionale Fise Molise nel 1991. Fu lui a fondarlo insieme ad un gruppo di amici appassionati di equitazione: alle porte di Campobasso, zona Calvario per la precisione, nacque così il primo circolo ippico del Molise. Adamo guidò la nuova realtà sportiva per oltre dieci anni: la Fise si pregiò della sua collaborazione anche a livello nazionale nominandolo membro della Consulta Nazionale Fise, Cavaliere e Giudice nazionale di Salto Ostacoli.

Nel ricordo affettuoso e riconoscente di questo noto imprenditore campobassano del settore arredamento la Campobasso Equitazione A.s.d., con l'appoggio della Fise Molise e il supporto di numerosi sponsor, ha organizzato una grande manifestazione prevista per il 22, 23 e 24 settembre.

In suo onore è stato istituito l'omonimo concorso ippico da svolgersi annualmente al quale potranno prendere parte atleti di ogni età. Il termine per l'iscrizione al concorso del Memorial Paolo Adamo è fissato per il 19 settembre.