Raduno dei cavalli alla terza edizione: «Ci vuole la passione»

GUGLIONESI. “Ci vuole la passione”. È questo il motto andato in scena domenica 10 settembre, nelle campagne di Guglionesi, per la terza edizione del raduno dei cavalli.

Un evento e un’idea nata dalla passione di Salvatore Sorella, 38enne guglionesano, che richiama tantissimi cavalieri del basso Molise. Amici e famiglia legati da questa splendida arte dell’equitazione.

Non c’è associazione o ente che li “sponsorizzi”, il tutto nasce dalla volontà degli amici cavalieri che insieme creano qualcosa di magico.

Quel legame tra l’animale e l’uomo, tra natura e amore per i cavalli e, anche di fiducia.

Sin da piccoli bisogna creare una connessione tra umani e animali, specialmente tra bambini e cavalli affinché le paure possano esser messe da parte.

La sintonia tra di loro crea così oltre la fiducia anche l’amicizia. Ed è proprio questo l’obiettivo principale di Salvatore, fare raggiungere una connessione armoniosa e senza paura ai partecipanti di questi raduni che, il più delle volte hanno con loro i figli.

A chi non è mai capitato di rimanere immobile davanti alla grandezza e alla bellezza di un destriero? E chi ha mai cercato, titubante, di poterlo accarezzare?

Ecco, quella titubanza, Salvatore, Domenico, Luciana e i loro amici cavalieri provano e riescono a farla passare a tutti.

Domenica 10 settembre, i cavalieri si sono ritrovati a Guglionesi per fare una passeggiata per il paese, per poi proseguire alla volta dell’aperta campagna, dove tra balli e canti, tantissime persone si sono riversate.

Famiglie con bambini, ragazzi e persino tutta la squadra del Real Guglionesi, arrivati in tarda serata dopo per festeggiare la prima vittoria di campionato, hanno provato l’ebrezza di salire in sella ai cavalli.

Il pomeriggio i cavalieri e gli ospiti sono stati intrattenuti dal gruppo folk "I Bufù".

