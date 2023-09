Una domenica ideale per stare all'aria aperta: partecipa allo Sportcity day

Sportcity day a Termoli

TERMOLI. Quasi 27 gradi, domenica d'estate piena a Termoli, anche nel volgere del cambio di stagione, la terza di settembre e cornice climatica ideale per lo “SportCity Day”, che è giunto alla terza edizione e per la prima volta si propone a Termoli.

Manifestazione che nasce con l’intento di promuovere corretti stili di vita all’aria aperta. Sono state coinvolte diverse associazioni sportive che svolgono la propria attività sportiva sul territorio e proprio domenica potranno mostrare come vengono svolte le varie discipline a tutti i presenti.

Ricco il programma che si svolgerà in due sessioni. Al via dalle ore 11 alle ore 13 per poi riprendere alle 16 fino alle 22. Il centro città diventa così una sorta di palestra a cielo aperto che vede come protagonisti i tanti atleti impegnati nelle diverse discipline sportive.





Sono in tutto 140 le città italiane, compreso Termoli, dove si svolge l’evento “SportCity Day” 2023.

In piazza Monumento danza, fitness, hockey, freccette, calcio, scherma; sul Corso Nazionale scuole di danza, fitness, arti marziali; in piazza Sant’Antonio: pallavolo, basket, tiro con l’arco; sul Belvedere dei fotografi stand Canottieri Termoli e in piazza Duomo ginnastica posturale. Beach rugby alla Cala sveva, per finire.

Ringraziamo l'amico Mimmo Manzi, per il contributo foto-video, nostro "inviato speciale".

