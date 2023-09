Boccia paralimpica: buon esordio per l'atleta molisano Samuele Tullo

CAMPOBASSO. Buon esordio per Samuele Tullo della Monforte Campobasso alla gara nazionale di Boccia Paralimpica, disputata al PalaBicocca di Milano.

Tullo era al debutto in una competizione ufficiale e anche per il movimento regionale della Boccia è stato il primo evento agonistico a cui ha preso parte un atleta.

Tullo che gioca nella Categoria BC2, pur non essendo riuscito a superare il girone eliminatorio, ha ben impressionato.

L’atleta molisano pratica la Boccia Paralimpica dallo scorso mese di febbraio e l’evento di Milano è stato soltanto la prima tappa di un percorso agonistico appena iniziato.

Per i tecnici presenti a Milano, Tullo è sulla buona strada per intraprendere una buona carriera. Per questo, di rientro a Campobasso, continuerà ad allenarsi sotto la guida tecnica di Mariella Procaccini, insieme agli altri ragazzi che si sono avvicinati alla disciplina sportiva paralimpica.

Tullo, che ha vissuto una proficua esperienza nel capoluogo lombardo, sarà chiamato anche da fare da traino per altri atleti molisani paralimpici da avvicinare all’agonismo di una disciplina, la Boccia Paralimpica, che consente ai disabili gravi e gravissimi di poter gareggiare a livello agonistico anche in campo internazionale.

La Federazione Italiana Bocce e il presidente Marco Giunio De Sanctis stanno investendo sulla Boccia e sono impegnati nell’operazione ‘Parigi 2024’, che mira alla qualificazione di qualche azzurro ai Giochi Paralimpici del prossimo anno.

“Sono contento che Samuele Tullo si sia ben disimpegnato a Milano – il commento del presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – L’importante, per lui, era rompere il ghiaccio e l’emozione. Inoltre, per il nostro movimento sportivo, che si è affacciato da poco alla Boccia Paralimpica, l’importante era prendere parte al primo evento, in modo da fare da traino per altri ragazzi che vogliono avvicinarsi alla pratica sportiva agonistica di questa disciplina sportiva altamente inclusiva”.

“Da qualche mese siamo riusciti a costituire un gruppo di atleti della Boccia Paralimpica e, quindi, in Molise siamo ancora agli inizi della pratica sportiva, però siamo già pronti per un grande evento – ha annunciato il presidente Giuseppe Formato – Dal 9 al 12 novembre a Campobasso, al PalaUnimol e con il patrocinio dell’Università degli Studi del Molise, organizzeremo i Campionati Italiani di Boccia Paralimpica. In città arriveranno i migliori 45 atleti da tutta Italia, coloro che si qualificheranno attraverso il ranking nazionale, per contendersi i titoli tricolori individuale, a coppia e a squadra delle Categorie BC1, BC2, BC3, BC4 e BC5. Sarà un grandissimo evento sportivo, che metterà alla prova la città di Campobasso e la regione Molise in tema di accessibilità. Sarà, dunque, una grande vetrina per tutto il territorio. La manifestazione richiederà un grande sforzo logistico ed economico, ma siamo pronti per far conoscere al Molise questa grandiosa disciplina sportiva”.