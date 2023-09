Campionati Europei di Shuaj Jiao: anche gli atleti termolesi nel trionfo dell’Italia

TERMOLI. I campionati Europei di Shuaj Jiao (lotta tradizionale cinese) si sono recentemente tenuti a Montesilvano, riscuotendo grande successo. La nazionale italiana ha stupito tutti conquistando il primo posto nel medagliere, portando a casa ben 43 medaglie.

Tra gli atleti termolesi che hanno brillato, spiccano Alessio Pasciulli, vincitore della categoria Senior -82 kg, Emanuele Mustillo Junior -82kg, Samy Berjaoui-65 Kg, e i promettenti Adriano Astolfo e Samuele Sangregorio, che hanno rispettivamente conquistato il primo e il secondo posto nella categoria 15-17 anni -63 kg. Non vanno dimenticatati nemmeno i giovanissimi Emma Taraborelli, che si è aggiudicata il primo posto nella categoria 6-7 anni -28 kg e Giuseppe D’Anna secondo posto nella categoria 8-9 anni -30 Kg

Questi straordinari risultati pongono la squadra, guidata dai maestri termolesi Antonio Langiano (responsabile europeo) e Alessio Pasciulli (Presidente del Settore Shuaj Jiao Italia per Acsi), in un'ottima posizione per affrontare nuovi progetti e crescere anche a livello internazionale.

Vogliamo ringraziare il presidente nazionale dell'Acsi Antonino Viti per il suo fondamentale sostegno nell'organizzazione di questo evento. Un particolare ringraziamento va inoltre all'Avis di Termoli per aver creduto in questo ambizioso progetto e per il supporto fornito.

Galleria fotografica