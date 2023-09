Velisti under 14 del circolo "Mario Cariello" al Trofeo Coni in Basilicata

Vento in poppa

Vento in poppa mar 26 settembre 2023

TERMOLI. C’erano anche i velisti junior del circolo “Mario Cariello” all’importante manifestazione multisport under 14, che si è disputata a Nova Siri, in Basilicata.

Ottava edizione del Trofeo Coni, aperta alla partecipazione di ragazzi e ragazze under 14.

Rassegna che si è chiusa all'insegna dello sport e con il Lazio vittorioso su tutte le altre regioni.

Quello andato in scena nella Costa Jonica della Basilicata, è stato un Trofeo molto equilibrato, vinto dal Lazio con 116 punti, davanti alla Sicilia (107) e la Puglia (104) e con ben tre Regioni a 103 punti: Emilia Romagna quarta, Lombardia quinta e Piemonte sesto (classifica decisa dai singoli piazzamenti). Alla manifestazione ha preso parte anche Termoli con il Circolo della Vela, che ha portato a concorrere le loro punte giovani di diamante Andrea Granitto classe Optimist, Vittorio Scutti e Jacopo Di Lena nella classe Feva, accompagnati dal presidente Fabrizio Loffreda, il vice Domenico Guidotti, il direttore sportivo Vincenzo Santomiero.

Nelle gare di Vela erano circa 70 ragazzi i migliori di ogni regione d’Italia selezionati per partecipare.

I dirigenti del circolo della Vela “Mario Cariello”, ringraziando per l’opportunità il Coni Molise, hanno espresso soddisfazione per le prove sostenute dai loro ragazzi e per essersi confrontati con le eccellenze della disciplina di tutta Italia.

Galleria fotografica