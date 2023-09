Mezza maratona delle marine, save the date: rinviata al 26 novembre

MONTENERO DI BISACCIA. Il maltempo domenica scorsa ci ha messo lo zampino, causando il rinvio dell’attesissima “Mezza maratona delle marine”. L’evento podistico è stato rinviato di due mesi, al 26 novembre.

A renderlo noto la direzione del centro commerciale CostaVerde, regista dell’avvenimento. «Sarà recuperata domenica 26 novembre la prima edizione della ‘Mezza maratona delle marine’, che avrebbe dovuto svolgersi nell’ultima domenica di settembre, venendo poi rinviata per evitare problematiche agli atleti a causa del maltempo.

La decisione è stata presa di concerto, nelle scorse ore, dagli organizzatori: e cioè Podistica Montenero, Podistica Vasto, Podistica San Salvo e Centro Commerciale ‘Costa Verde’.

Pertanto, oltre agli atleti già iscritti, si aprirà un’ulteriore finestra di iscrizione per quanti vorranno prendere parte all’evento. Per ciò che concerne i rimborsi della stessa gara, questi saranno erogati a far data dal 27 novembre, ogni altra informazione potrete trovarla sul regolamento, tramite i contatti sito e social degli organizzatori e su timingrun.it. Vi aspettiamo domenica 26 novembre alle ore 8:30 per la partenza dal centro commerciale».