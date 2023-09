Difenderanno i colori del Molise al Trofeo delle regioni di cross

TERMOLI. Il motocross vive di fasi e stagioni. Nel primo anno senza il mitico Antonio Cairoli, che ha sfiorato la doppia cifra di titoli iridati (come Valentino Rossi, nel motomondiale) e in quella dell’affermazione, a sorpresa, di Andrea Adamo in MX2, anche i giovani crossisti molisani, anzi termolesi, vogliono farsi largo in un mondo così competitivo.

Ma hanno bisogno di supporto, sì, perché non è semplice concorrere ad alti livelli, partendo da un territorio come il nostro.

La passione, si sa, quella dei motori, soprattutto, è il carburante delle grandi imprese. Lo auspichiamo anche per i tre alfieri Andrea De Luca, Antonio Meale e Claudio Pignoli, rispettivamente in sella a cilindrate come 125, MX2 e MX1, che difenderanno i colori del Molise il 14 e 15 ottobre prossimi al trofeo delle Regioni, che sarà disputato a Montevarchi.

Andrea De Luca ha iniziato la stagione con l’Internazionale Italia Pro, la competizione che non ha mai avuto nessun molisano partecipante. Ha proseguito il suo cammino con le selettive del Cammino italiano dove si è qualificato per le fasi finali. Al momento è anche in testa al campionato Abruzzo e affronterà la finale del campionato italiano a Cingoli a fine ottobre.

Antonio Meale, invece, ha partecipato a una prova del campionato Rider expert MX2, piazzandosi tra i primi 30 e, infine Claudio ha partecipato al Rider expert MX1 piazzandosi, invece, tra i primi 15. I tre termolesi andranno a comporre la squadra della regione Molise, al trofeo delle Regioni di motocross che si terrà a Montevarchi. I ragazzi stanno cercando uno sponsor che voglia scommettere su di loro. «Se qualche azienda ci vuole contattare per sponsorizzarci può contattarci all'email fiondax72@gmail.com». Chi dà loro una spinta robusta per metterli in condizione di stupirci?