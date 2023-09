Il team De Santis Bike Store alla conquista della qualificazione ai mondiali 2024

TERMOLI. La Granfondo 3 Valli Varesine è una delle gare ciclistiche su strada più prestigiose in Italia. Questa competizione è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, con percorsi che attraversano le pittoresche valli varesine e il suggestivo Lago Maggiore. La gara è lunga e impegnativa, con salite dure e discese veloci, ma ciò che la rende ancora più speciale quest’anno, è il suo ruolo nelle qualificazioni per i Mondiali 2024.

In questa edizione, il Team De Santis Bike Store, parteciperà con Alessio e Maurizio De Santis, pronti per difendere la leadership del circuito Specialized Granfondo Series.

La Gf 3 Valli Varesine è un capitolo importante per il team De Santis, ma è anche un’opportunità per condividere la loro passione per il ciclismo con il mondo.

Infatti l’esperienza di Maurizio De Santis nel mondo ciclistico da oltre 50 anni è un tesoro di conoscenza e passione che ha arricchito il ciclismo. Come dirigente della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), ha contribuito a plasmare il panorama ciclistico nazionale e a sostenere lo sviluppo di giovani talenti. La sua dedizione al ciclismo è evidente nel modo in cui ha trasmesso questa passione ai suoi 2 figli, Alessio e Riccardo.

Il fatto che abbia condiviso la sua profonda passione per il ciclismo con i suoi figli è un esempio di come lo sport possa diventare una tradizione familiare e un legame unico tra le generazioni.