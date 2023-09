L'Eroica di Pino Ferrieri: un diabetico senior alla gara ciclistica vintage

TERMOLI. Si corre la 26ª edizione della gara ciclistica chiamata L’Eroica, che attira a Gaiole in Toscana migliaia di corridori da tutto il mondo, persino dal Giappone.

È presente anche una delegazione della Fid, Fondazione italiana diabete: 10 corridori, tra cui il molisano e termolese Pino Ferrieri, che indossano indumenti rigorosamente d’epoca e si mettono a cavallo di biciclette d’epoca, secondo un rigido protocollo.

Corrono per FID da tutta Italia 10 atleti diabetici: insieme a Pino ci sono Nicola, Andrea, Giovanni, Fabrizio, Marco, Mariella, Cristina, Carmelo, Domenico detto Mimmo e Paolo. Donne e uomini con diabete di tipo 1 che affrontano con coraggio e determinazione una sfida incredibile sia per la portata dell’evento sia per la bellezza dei luoghi che si attraversano, le colline della valle del Chianti.

Da 46 a 200 Km di pedalata fra salite e discese per dimostrare che la fatica è anche felicità e soprattutto per portare con il loro contributo un aiuto significativo alla raccolta fondi della Fondazione italiana diabete.

Corrono per aiutare la ricerca sul diabete di tipo 1 e sulle patologie connesse a questa malattia autoimmune sempre più diffusa, nel convincimento che grazie alla ricerca un giorno si troverà finalmente una cura.