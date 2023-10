Campionato nazionale windsurfer, Vittorio Blardi sfiora il podio in Sardegna

TERMOLI. Quarto posto per Vittorio Blardi al 49esimo campionato nazionale della classe Windsurfer.

Dal 28 settembre al 1^ ottobre si è svolto nella spiaggia di Porto Pino, nel sud Ovest della Sardegna, il 49’ Campionato Italiano della storica Classe monotipo Windsurfer organizzato dalla Lega navale italiana Sulcis e la partecipazione di 180 concorrenti.

L’atleta Vittorio Blardi rientrato quest’anno portacolori del Circolo della Vela Termoli M. Cariello ha ottenuto il quarto posto nella categoria medio-leggeri al termine dei 4 giorni di regate, il campionato è stato open con la numerosa presenza di atleti stranieri, il gradino più alto del podio della categoria ha visto trionfare il campione del mondo in carica il palermitano Marco Casagrande seguito dal francese Eric Belot e dall’italiano Nicola Spadea, Vittorio chiude terzo degli Italiani dopo un bel duello fino all’ultima prova con l’amico Spadea che si è aggiudicato il bronzo per soli 3 punti.

‘È stato un campionato splendido caratterizzato dal vento in una spiaggia pazzesca, dopo la prima giornata con 25 nodi e qualche errore di troppo ho recuperato posizioni nelle ultime 2 giornate di gare, mi sentivo veloce in quelle condizioni di 13-16 nodi nonostante il campo gara fosse molto trafficato e tatticamente complesso. L’ultimo appuntamento della stagione sarà a Gallipoli a novembre dove non potrò mancare essendo il delegato in carica della classe per la zona federale Puglia’ ha commentato Vittorio.

