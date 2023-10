Il mondo del nuoto: giudici di gara riuniti a Campomarino

CAMPOMARINO. Si è tenuta a Campomarino sabato scorso, 30 settembre, presso la Locanda di Titti un importante incontro dei giudici di gara della Federazione Italiana appartenenti alle regioni Abruzzo e Molise. L’incontro si è reso necessario a seguito dei numerosi aggiornamenti dei regolamenti tecnici delle varie discipline. Numerosissimi sono stati gli ufficiali di Gara intervenuti alla Riunione Generale indetta dal presidente del G.U.G. della F.I.N. Abruzzo e Molise, Daniele Amicosante.

L’evento assume particolare importanza anche perché è una delle poche volte che si svolge in Molise e che in qualche modo vuole promuovere una realtà troppo sconosciuta: appunto, quello dei Giudici di Gara.

Esso rappresenta un mondo parallelo allo sport senza il quale non sarebbe possibile nessuna attività agonistica.

All’incontro è intervenuto Vincenzo D’Angelo, presidente del Coni Molise, il quale oltre a ringraziare tutti i presenti per l’importante ruolo che svolgono in tutte le competizioni di nuoto, si è soffermato sull’importante cambiamento che sta coinvolgendo già dal primo luglio scorso il mondo sportivo soprattutto per quello che riguarda le Asd, con l’introduzione del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Con un collegamento da remoto è stato possibile un intervento di Cristina Equizi dall’Aquila, docente Gug che per motivi strettamente personali, non ha potuto essere presente all’incontro: nel suo intervento ha sottolineato gli ottimi feedback ottenuti da altri comitati nazionali sui giudici di gara abruzzesi e molisani: motivo di orgoglio suo personale in quanto docente degli stessi, ma anche soddisfazione per il buon lavoro svolto dal comitato.

La parola passa al presidente Daniele Amicosante, che sulla scia della Equizi, esalta il gruppo G.U.G. Abruzzo/Molise, ma come ogni presidente pretende quel qualcosa in più da ognuno dei presenti.

Compostezza nelle posture; mantenere le posizioni giuste per poter osservare meglio gli atleti; rispetto per la divisa ma soprattutto il rispetto di tutti gli atleti che sono e restano i principali protagonisti di ogni evento sportivo sono solo alcuni aspetti di cui si è discusso.

Al fine di arricchire la manifestazione, sono stati chiamati a dare la loro esperienza alcuni Giudici Nazionali e non di altre discipline sportive sempre legate al mondo acquatico come la Pallanuoto, il Nuoto Sincronizzato e il Salvamento.

A termine di questa prima parte è intervenuto l’assessore Comunale allo Sport e Turismo del Comune di Campomarino il quale oltre a riportare i saluti dell’intera amministrazione comunale, ha ringraziato il Gruppo Ufficiali Gara della Fin per aver scelto Campomarino come location della manifestazione.

Si è proseguito con una colazione di lavoro al termine del quale si è passati all’approfondimento di alcuni aspetti di carattere tecnico riguardanti il nuoto.

Barbara Girolami, presidente G.U.G Marche da San Benedetto del Tronto, ospite della riunione, ha riconosciuto l’ottimo lavoro svolto dal Presidente Amicosante, e ha introdotto la Sig.ra Marina Federici da Imola, docente nazionale per il Nuoto, che ha illustrato alcuni importanti cambiamenti nel Regolamento Tecnico del nuoto. Parole difficili da comprendere sono state sintetizzate e rese semplici dall’ottima dialettica della sig.ra Federici, in particolar modo sono stati approfonditi più dettagliatamente le tecniche che riguardano la virata a dorso, la partenza ed il cronometraggio.

È stato un motivo anche per il “ritrovarsi” di tanti amici e amiche che condividono questo percorso, ma che la turnazione delle designazioni ha fatto in modo che si allontanassero per un po’ di tempo.

Insomma, una giornata sicuramente dedicata alla formazione e all’informazione; ma anche un momento di spensieratezza nella favolosa location della Locanda di Titti di Campomarino.

Il presidente Daniele Amicosante chiude i lavori con i ringraziamenti a tutti i presenti ed ospiti intervenuti augurando buon lavoro ed ottimo nuovo anno sportivo.

Galleria fotografica