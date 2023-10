Tutti pazzi per il padel e gli avvocati di Larino vincono il torneo tra professionisti

TERMOLI. Tutti pazzi per il padel. Disciplina che sta impazzando, con una crescita esponenziale di campi e praticanti. In un 2023 che a livello professionistico segna la fusione tra i due principali circuiti maggiori, come Wpt e Premier Padel, con calendario unico dal 2024, a livello amatoriale non mancano le sfide agonistiche e si è disputato il primo torneo regionale aperto agli ordini professionali di Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Architetti, Geometri e Ingegneri.

Manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Molise Pgs (Polisportive Giovanili Salesiane), Ente di Promozione sportivo, con la collaborazione dell’Agente di Zona del Gruppo 24Ore della Rete professionisti del Molise Valentina Mignogna.

Torneo amatoriale a squadre di padel con finalità di aggregazione e confronto tra colleghi professionisti della nostra regione attraverso lo sport; con carattere di festa, cultura territoriale, socialità e promozione sportiva. Coinvolti gli ordini territoriali di Campobasso, Larino ed Isernia, impegnati nel classico girone all’italiana sui campi di Campobasso, Isernia e Termoli.

Sugli scudi l’Ordine degli avvocati di Larino, i cui iscritti, collaudati da sessioni infinite di allenamenti e partite al MonClub di via Cardarelli, a Termoli, hanno prevalso sui colleghi del circondario di Termoli-Larino. La formazione, da sinistra, come si vede nella foto di copertina, era composta da: Fabrizio Asiatico Fabrizio, Saverio Carfagna, Paola Perna, Carolina Frate, Linda Pascarella, Micaela Bruno, Joe Mileti, Nura Kadhif-Iannucci e Loredana Totaro.