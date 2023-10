"Yes, I did it": Quintino Giordano da Guinness con la challenge Everesting

GUGLIONESI. Non sappiamo se possa essere un Guinness world record, ma sicuramente รจ unโ€™impresa eccezionale, quella compiuta da Quintino Giordano. Di Quintino abbiamo parlato tante volte sulle nostre pagine. Unโ€™atleta a 360ยฐ, guglionesano doc, con lo sport nel sangue. Ha partecipato a gare di altissimo livello, sognando la maratona di New York. E aspettando questo giorno, in un futuro non troppo lontano, ha dato il meglio di sรฉ nellโ€™Everesting, dove รจ stato l'unico molisano a partecipare.

La challenge che consiste nel percorrere qualsiasi strada si voglia, a piedi o in bici, che abbia, appunto, il dislivello di 8.848 metri di altezza equivalente del Monte Everest.

รˆ partito alle due di notte di domenica 1ยฐottobre, ha pedalato per 15ore e 44 minuti, percorrendo 313,8km. Ha percorso per 32 volte una strada con un dislivello di 8.660 metri vicino Guglionesi.

โ€œYes, I did it. Ed eccomi quiโ€ฆ dopo aver metabolizzato il tutto provo a raccontarvi, anche se molto in breve, cosa รจ successo durante il mio tentativo.

โ„™๐•’๐•ฃ๐•ฅ๐•–๐•Ÿ๐•ซ๐•’ ๐• ๐•ฃ๐•– ๐Ÿš:๐Ÿ™๐Ÿ›. Mi sento carico, sono riuscito a riposare qualche ora prima della partenza, il che non รจ scontata come cosa visto lโ€™adrenalina che si ha solitamente prima di affrontare prove del genere.

Iniziata la sfida provo subito a trovare un buon feeling con la salita, considerando lโ€™orario di partenza, riesco comunque a mettermi a mio agio.

Le ore notturne sembravano interminabili, nonostante questo sono comunque tranquillo con me stesso, tranne per qualche piccolo inconveniente legato agli animali selvatici trovati lungo il percorso e che grazie al grande supporto di coloro che mi hanno seguito durante la notte non mi hanno creato particolari problemi.

Inizio a percepire il cambio di temperatura, sento piรน freddo, gestirlo non รจ stato cosรฌ facile visto i sbalzi termici di questo periodo. Questo perchรฉ se ti vesti troppo in salita hai troppo caldo rischiando di perdere grosse quantitร di sali minerali giร dalle prime ore di attivitร . Al contrario una semplice mantellina non bastava per sopperire il freddo umido di quella notte (zona fiume).

๐•†๐•ฃ๐•– ๐Ÿž:๐Ÿ›๐Ÿ›. Finalmente inizio ad intravedere il crepuscolo mattutino, segno che il sole stava per sorgere. Mi godo lโ€™alba durante le mie salite, sono troppo felice. Lโ€™unico pensiero che avevo durante quelle ore era di farmi abbracciare dai raggi solari.

๐•†๐•ฃ๐•– ๐Ÿก:๐Ÿ™๐Ÿ. Aggiornamento sul tabellone al mio passaggio, segno le 15 ascese effettuate, da lรฌ in poi ne sarebbero mancate altre 17. Mi sento bene, il passo รจ sempre lo stesso, la frequenza cardiaca รจ a posto (visualizzato sul garmin con annessa fascia cardio). A questo punto, mi ritrovo a 150 km effettuati con 7 ore di pedalata senza mai fermarmi dalla partenza. Decido di fermarmi qualche minuto per fare una mega colazione, me la sono guadagnata. Infine, carico tutte le scorte necessarie che mi servivano durante le altre tante ore che mi rimanevano e riparto super carico.

๐•†๐•ฃ๐•– ๐Ÿ™๐Ÿš:๐Ÿ›๐Ÿ˜. Eccomi che mi ritrovo durante lโ€™ora di punta, nelle ore piรน difficili. Il caldo iniziava a farsi sentire veramente ed il sole picchiava a piรน non posso, vista la piena esposizione di quella salita. Il problema principale da lรฌ in poi รจ stato quello di sudare tantissimo, il rischio di eventuali crampi provenienti da tutto il corpo era altissimo ma il reintegro di liquidi e di sali minerali รจ stato calcolato al dettaglio. Comunque sia non si molla, la cadenza di pedalata รจ ancora molto agile, buon segno da parte del mio corpo.

Le ore del pomeriggio passano anche se non troppo in fretta, ma il caloroso ed instancabile tifo sia al punto di partenza che al punto di arrivo non รจ mai mancato, cavolo che carica di adrenalina pazzesca.

๐ŸŸ๐Ÿœ๐Ÿ˜๐Ÿ˜ ๐•ž๐•–๐•ฅ๐•ฃ๐•š ๐••๐•š ๐••๐•š๐•ค๐•๐•š๐•ง๐•–๐•๐•๐• ๐•–๐•—๐•—๐•–๐•ฅ๐•ฅ๐•ฆ๐•’๐•ฅ๐•š. Da qui ho iniziato a percepire veramente la stanchezza a livello mentale. Fisicamente invece sapevo di contarci perchรฉ i dati che ottenevo in quel frangente risultavano ancora perfetti, ma sapevo giร che quel momento di โ€œcrisiโ€ mi sarebbe arrivato prima o poi, tardi forse meglio cosรฌ. Inizio a combattere con la testa, accidenti che botta (impossibile spiegarvi la sensazione provata durante).

๐Ÿ ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜ ๐•ž๐•–๐•ฅ๐•ฃ๐•š ๐••๐•š ๐••๐•š๐•ค๐•๐•š๐•ง๐•–๐•๐•๐• . Cavolo mai raggiunta una quota del genere in una singola attivitร , la mia sensazione in quel momento era un mix tra appagamento e distruzione mentale, questโ€™ultima prevaleva di gran lunga sui pensieri positivi.

Manca davvero pochissimo e purtroppo non riesco a distogliere lo sguardo da quel maledetto dispositivo, i numeri scorrono davvero lentamente. Per fortuna vedo gente intorno a me con un tifo pazzesco, chi sale con me in bici per spronarmi fino alla fine, chi continua a salire in macchina nonostante la lunga nottata passata senza dormire. Ci siamo quasi.

-๐Ÿœ๐Ÿ ๐•ž๐•–๐•ฅ๐•ฃ๐•š ๐••๐•š ๐••๐•š๐•ค๐•๐•š๐•ง๐•–๐•๐•๐• ๐•’๐• ๐•ฅ๐•ฃ๐•’๐•˜๐•ฆ๐•’๐•ฃ๐••๐• . Stento a crederci, le ultime pedalate sono state unโ€™agonia. La parte piรน dura, mi lamentavo sempre con me stesso ma una cosa รจ certa non ho mai pensato o detto di ritirarmi. La parte che mi ha piรน destabilizzato a livello mentale รจ stata quella di affrontare il tratto al 14% per 32 volte.

๐Ÿ ๐Ÿ ๐Ÿž๐Ÿ˜ ๐•ž๐•–๐•ฅ๐•ฃ๐•š ๐••๐•š ๐••๐•š๐•ค๐•๐•š๐•ง๐•–๐•๐•๐• . Blocco subito la traccia per paura di perdere i dati. Ritorniamo al punto di partenza accolto da un numero pazzesco di persone. YES, I DID IT.

Tra stanchezza e emozioni provate durante il percorso, scendono lacrime di gioia che non riesco a trattenere.

๐——๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ: 313,18 KM

๐——๐—ถ๐˜€๐—น๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ผ: 8860+ metri

๐—ง๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ผ ๐—ถ๐—ป ๐—บ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ: 15 ore 44 min

๐—ฉ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐˜ร ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ: 19,9 km/h

๐—–๐—ฎ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ: 8558

๐—™๐—ฟ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฎ ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ: 135 bpm

๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐˜€๐—ฒ: 32/32

Ringrazio veramente di cuore tutti, siete stati veramente in tantissimi a sostenermi e vorrei ringraziarvi uno ad uno ma risulta essere impossibile e rischierei di mancare qualcuno. Siete stati tutti parte fondamentale di questa sfida. Dal primo all'ultimo.

รˆ stata unโ€™esperienza fuori di testa sicuramente ma ognuna di essa ci insegna sempre un qualcosa. A me ha dato il coraggio di partire e saper affrontare momenti critici che molto spesso nella vita, per paura o per altri motivi, scegliamo di rinunciare.

Io posso sicuramente dirvi, e non รจ una frase fatta ma frutto di esperienze vissute, di credere fino in fondo nei vostri sogni, fissate piccoli obiettivi che vi permetteranno di arrivare al vostro piรน grande obiettivo. Non perdete mai la concentrazione, non distogliete lo sguardo su di esso perchรฉ sarร lโ€™unica vera vostra fonte di motivazione per arrivare al successo.

Volevo inviare un ultimo messaggio ai tanti ragazzi e bambini che erano lรฌโ€ฆ sognate in grande, non fatevi dire da nessuno che non siete capaci di fare qualcosa perchรฉ se ci crederete fino in fondo, nulla รจ impossibileโ€.