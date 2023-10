Gli under 16 dell’atletica molisana ai Campionati Italiani di Caorle

In pista lun 09 ottobre 2023

CAMPOBASSO. Si sono appena conclusi i Campionati Italiani di Atletica Cadetti, manifestazione sportiva che si è svolta a Caorle (provincia di Venezia) e che ha visto la partecipazione delle rappresentative regionali con circa 1000 atleti provenienti da tutte le regioni italiane.

Tra sabato 7 e domenica 8 ottobre sono stati assegnati 36 titoli individuali di categoria nelle altrettante specialità in programma.

È stato il campione olimpico, europeo e mondiale Gianmarco Tamberi ad inaugurare la due giorni di sport con l’accensione del braciere sulle note dell’inno di Mameli nel corso di una solenne cerimonia d’apertura.

La rappresentativa molisana ha sfilato nello stadio ‘Giovanni Chiggiato' di Caorle guidata dal portabandiera Martino Peroni ed ha onorato la manifestazione con la partecipazione dei sui migliori atleti che hanno riportato i seguenti risultati: Samuel Boriati finalista negli 80 metri si è piazzato all’11° posto con il tempo di 9’’ e 44, nei 200 metri cadette Kesia Testa con il tempo di 7’ e 05’’ si migliora di ben 10’’ Alessandro Coletta nel triplo non va oltre le qualificazioni 12 metri e 38, ben sotto le sue potenzialità e aspettative.

La giavellottista Ilaria Dato (che grazie alla passione per le foto ed i social tiene costantemente aggiornata la pagina Instagram della Fidal Molise) si migliora nel lancio del giavellotto con la misura di 26 metri e 28.

E buone sono state le prestazioni e la gestione delle diverse gare degli atleti: Lucrezia Centillo nei 1200 metri siepi, Martino Peroni nei 300 metri ostacoli, Senai Gilamikel nel 1000 metri e di Emilia Ruggieri nei 300 metri ostacoli, tutti hanno confermato i loro tempi che gli hanno permesso di accedere alla fase nazionale.

Anche l’atleta Nicandro Valerio migliora il suo tempo nei 100 metri ostacoli con 16’’ e 15 in solitaria dopo aver dovuto ripetere la gara a causa di un ostacolo che intralciava la sua corsia in batteria e che è stato successivamente rimosso.

Qualche difficoltà per Roberta Passarella al lancio del martello e Andrea Bartolomeo 2000 metri che chiudono con tempi lontani dai loro standard abituali. Buoni i risultati delle due staffette 4 x 100: la maschile che ha visto in pista gli atleti Peroni, Coletta, Gilamikel e Boriati che chiudono a 46’’ e 66 in 16° posizione e la femminile con le atlete Ruggieri, Testa, Notaro e Sarcinelli con 53’’ e 97 si piazzano al 17° posto. Ad accompagnare la rappresentativa molisana sono stati i tecnici Izzi, Lorusso, Piscopo ed il presidente Cr Molise Dino Mucci.