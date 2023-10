Sfida padel tra professionisti fiscali, legali e tecnici, una vittoria di tutti

CAMPOBASSO. Grande successo di partecipanti, impegno e soddisfazione per gli Ordini territoriali. Commercialisti di Campobasso battono in finale gli ingegneri di Termoli.

Entusiasmo, allegria, tattiche di gioco, strette di mano, sorrisi e tanto tanto sole alla finale della prima edizione del Torneo di Padel Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Architetti, Geometri, Ingegneri del Molise.

Un’occasione che ha visto in campo in un girone all’italiana le 6 squadre finaliste provenienti da Campobasso, Isernia e Termoli e sugli spalti consiglieri e presidenti degli Ordini territoriali e sostenitori delle rispettive formazioni (le squadre: “No Tax Area” dell’ Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Campobasso; “I Principi del Padel” dell’ Ordine degli avvocati di Campobasso; “PadelLex dell’ Ordine degli avvocati di Isernia”; “Padellarino” dell’ Ordine degli avvocati di Larino; “Padel.ing” (squadra Campobasso e squadra Termoli) dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Campobasso). I nomi ironici stampati sulle magliette assieme ai marchi degli organizzatori PGS, Valentina Mignogna Agente 24Ore Professionale ed Energy Time Partner 24Ore, hanno movimentato alla vista il gioco in campo.

Nel girone di finale restano bloccati la squadra“Padel.ing Campobasso” del capitano ing. Fantetti e “I principi del Padel” (per scherzo diremo retrocessi a duchi) del capitano avv. Picciano; nella finalissima, i “PadelLex” capitanata dall’avv. Cotugno, lascia avanzare al terzo posto i “Padellarino” del capitano avv. Asiatico i quali portano a casa anche un premio speciale “Le donne del Padel” stabilito dal Private Banker Fideuram Sonia Salotto per essere stata la squadra con maggior numero di quote rosa (due terzi dei giocatori); vincono, al terzo set di una partita che non lasciava spazio all’aperitivo per gli intervenuti, i “No Tax Area” del capitano dott. Addona sui “Padel.ing Termoli” anche per una defaillance fisica del capitano ing. Campidoglio.

Agli Ordini delle tre squadre vincitrici, oltre ai trofei realizzati artigianalmente, va in premio l’editoria del Gruppo 24Ore utile per la consultazione di informazioni da parte degli Iscritti e anche a supporto delle attività ordinistiche.

I vincitori morali della manifestazione sono tutti i Consigli degli Ordini territoriali che hanno accolto l’iniziativa che, oltre al carattere di competizione sportiva, ha avuto carattere di festa e cultura territoriale con finalità di aggregazione e confronto tra colleghi professionisti come mai fatto prima in Molise.

Queste le squadre degli altri ordini intervenuti ma fermi alle fasi di qualifica: “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino” e le squadre “Squadrette Ames Home” di Campobasso e di Termoli dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Campobasso.

Un evento riuscito nel senso della socialità tra Professionisti fiscali, legali e tecnici attraverso lo sport di cui si dice grata e soddisfatta l’architetto Valentina Mignogna, Agente del Sole 24Ore parte organizzatrice della manifestazione assieme al comitato regionale Molise PGS (Polisportive Giovanili Salesiane), ente di promozione sportivo.

Nella finale preziosa la collaborazione della struttura Santucci Sport Zone in particolare dell’energica signora Maria e del suo staff nell’organizzazione del momento culinario di chiusura dove tutti i partecipanti hanno potuto degustare prelibatezze di importanti aziende del settore agroalimentare molisano: formaggi freschi dell’azienda Colantuono di Frosolone, pasta la Molisana abbinata ai condimenti di Ortuso, vini Catabbo oltre ad acqua Molisia e caffè Camardo a disposizione dei giocatori già durante tutto il Torneo.

Tutti i partecipanti hanno chiesto la ripetizione di questa manifestazione che vuole diventare appuntamento annuale, tuttavia, non si escludono altre occasioni di incontro anticipate tra Natale e la primavera o alla stampa di nuovi Codici e Manuali del Gruppo 24 Ore da distribuire come premi del prossimo gioco tra professionisti fiscali legali e tecnici.

Galleria fotografica