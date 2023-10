CorriAmo Larino, l'esperienza di Daniele: «Una gara organizzata alla perfezione»

TERMOLI-LARINO. La stagione delle corse su strada impazza in tutto il mondo. Inizio primavera e le sei settimane di inizio autunno sono quelle più gettonate per i runners e i podisti, in Italia, nel Molise, come nel resto del globo.

Sabato scorso, nel basso Molise, si è disputata la CorriAmo Larino, della Larino Run, e ancora una volta a salire sul podio M45, primo dei molisani e secondo di categoria, è stato Daniele Di Gennaro, peraltro quinto assoluto.

Un impegno che sta diventando una missione, quella di abbassare corsa dopo corsa il minutaggio al km, come avverrà anche nella prossima mezza maratona della costa dei Trabocchi il prossimo 29 ottobre.

Una passione, per l’atletica on the road, che si alimenta con allenamenti costanti e sudore.

«Gara fantastica e percorso emozionante tra le vie del centro storico – riferisce Daniele - è stato tutto organizzato benissimo con ristori e acqua presenti quasi ovunque nel tragitto, anche quelli che difficilmente si trovano gratis.

È stata una delle gare più belle da me disputate, per tutto ciò che ho elencato, ma la cosa che mi ha stupito è stata l’organizzazione perfetta e la società Larino Run è stata molto attenta su tutte le nostre richieste, palco premiazione da alto livello quasi da europee. Il risultato personale alla fine è stato lusinghiero, dopo la stanchezza degli Europei di Pescara, ma in ogni caso il primo di categoria era veramente forte e preparato, sinceramente spero che organizzino di nuovo questa competizione anche nel prossimo anno, perché è veramente emozionante, un plauso anche alla cittadina che faceva sentire il proprio calore con un tifo appassionato».

Galleria fotografica