Anche il Giro d’Italia 2024 in transito a Termoli

TERMOLI. Non sono previsti arrivi di tappe o partenze in Molise nell'edizione della corsa rosa 2024, tuttavia come avvenuto nel 2023, la carovana transiterà ancora una volta a Termoli.

Presentata stasera l'edizione numero 107 della principale manifestazione ciclistica italiana.

La tappa che ci riguarda è quella di Foiano di Val Fortore-Francavilla al mare che, con i 203 km, toccherà anche la statale 16 fino alla città del traguardo.

Di seguito tutte le tappe del Giro d’Italia 2024:

1 Venaria Reale-Torino, 136 km (3 stelle su 5)

2 San Francesco al Campo-Santuario di Oropa, 150 km (3 su 5)

3 Novara-Fossano, 165 km (2 su 5)

4 Acqui Terme-Andora, 187 km (2 su 5)

5 Genova-Lucca, 176 km (3 su 5)

6 Viareggio-Rapolano Terme, 177 km (3 su 5)

7 Foligno-Perugia ITT, 37.2 km (4 su 5)

8 Spoleto-Prato di Tivo, 153 km (5 su 5)

9 Avezzano-Napoli, 206 km (3 su 5)

10 Pompei-Cusano Mutri, 141 km (3 su 5)

11 Foiano di Val Fortore-Francavilla al mare, 203 km (2 su 5)

12 Mantinsicuro-Fano, 183 km (3 su 5)

13 Riccione-Cento, 179 km (1 su 5)

14 Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda ITT, 31 km (3 su 5)

15 Manerba Del Garda-Livigno (Mottolino), 220 km (5 su 5)

16 Livigno-Santa Cristina Valgardana (Monte Pana), 202 km (4 su 5)

17 Selva di Val Gardena-Passo Broncon, 154 km (5 su 5)

18 Fiera di Primiero-Padova, 166 km (2 su 5)

19 Mortegliano-Sappada, 154 km (3 su 5)

20 Alpago-Bassano del Grappa, 175 km (5 su 5)

21 Roma-Roma, 126 km (1 su 5).