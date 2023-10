Antonio Parlapiano... dalla guida veloce: il 14enne crossista brucia le tappe

LARINO. Il pilota Antonio Parlapiano, classe 2009, iscritto all'associazione sportiva Molisana denominata AMX Sport Promotion, ha partecipato al campionato interregionale Motoasi Abruzzo-Molise-Marche-Lazio nella categoria 85cc Expert! 6 le prove alle quali il giovane e promettente ragazzo, ha sfidato piloti proveniente da tutte queste regioni, disputate sui rispettivi territori! La costanza e la giusta preparazione atletica, lo hanno portato a conquistare il gradino più alto del campionato!

Risultato giunto ieri, durante l'ultima prova sul Crossodromo 101 MX park dell'Aquila! Una stagione iniziata nel migliore dei modi ma che per un infortunio durante una gara Extra campionato, poteva essere compromessa! Fortunatamente il recupero è stato veloce ed Antonio non ha rinunciato a nessuna tappa prevista in calendario!

Per quest'anno i suoi obiettivi erano anche quelli di partecipazione al Campionato italiano della federazione motociclistica Italiana, e con caparbietà è riuscito a qualificarsi fino alle semifinali! Purtroppo l'impossibilità di provare il circuito di quest' ultimo evento, non hanno permesso di portare a casa la qualificazione alle finali! Il prossimo anno, con il passaggio alla categoria superiore, 125 cc, si aprirà una nuova sfida e siamo sicuri che il giovane pilota Larinese, sarà pronto a dimostrare le sue doti vincenti!

Un ringraziamento va fatto agli sponsor di questa stagione, Impresa Fusaro, officina f.lli Velotta, Centro Forniture edili Vitulli, ditta Di Febo Renato e Figli