Bocce, in arrivo 60 juniores da tutta Italia per il Trofeo Avis

CAMPOBASSO. Il movimento boccistico molisano è pronto per il primo dei tre eventi, che saranno organizzati in Molise dal 22 ottobre al 12 novembre 2023.

Si inizia domenica 22 ottobre con il Trofeo AVIS giovanile, Individuale Nazionale riservata agli Under 18 e Under 15, ultima tappa del Circuito Junior Prestige 2023, ovvero il circuito delle quindici gare nazionali giovanili più importanti del calendario della stagione agonistica della Federazione Italiana Bocce.

Ad organizzare l’importante evento sono la Bocciofila AVIS Campobasso del presidente Giuseppe Iacovino e la FIB Molise del presidente Giuseppe Formato.

Ai nastri di partenza, tra Under 18 e Under 15, ci saranno 60 atleti, in rappresentanza di società molisane, lombarde, marchigiane, umbre, laziali, abruzzesi, campane, lucane e pugliesi.

A dirigere la gara sarà l’arbitro dell’AIAB Molise, Riccardo Forte.

I gironi eliminatori si disputeranno, a partire dalle ore 9, al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria di Campobasso, sede delle finali, alla Monforte Campobasso, alle società La Torre Vinchiaturo, La Rocca Oratino, Riccese Riccia, Morgione Ripalimosani, ABC Castelpetroso e Frosolonese.

Dalle ore 15,00 sono in programma le finali delle due competizioni, Under 18 e Under 15, al Bocciodromo Comunale di Campobasso.

Al termine della gara, ci saranno anche le premiazioni finali del Circuito Junior Prestige 2023, alla presenza del consigliere federale Franco Del Vecchio e del presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato.

Parteciperanno alla competizione in terra molisana anche gli atleti azzurri: Tommaso Martini dell’Ancona 2000 (campione del Mondo 2022 in Coppia con Federico Alimenti), Ginevra Cannuli della Metaurense (due titoli iridati conquistati in Algeria, lo scorso settembre, nella Coppia femminile e nella Coppia Mista), Sofia Pistolesi della Montegranaro (due titoli europei conquistati a Roma, lo scorso mese di luglio, nella Coppia femminile con Amelia Piastra e nella Coppia Mista con Alessandro Alimenti), Federico Alimenti del Città di Spoleto (un titolo mondiale Individuale conquistato in Algeria, a settembre, e un mondiale a Coppia vinto nel luglio 2022 a Roma con Tommaso Martini), Alessandro Alimenti del Città di Spoleto (campione europeo nella Coppia Mista con Sofia Pistolesi e vice-campione europeo con Simone Greco nella coppia maschile agli Europei di Roma 2023), Gilda Franceschini del Città di Spoleto (in Algeria, lo scorso settembre campionessa del Mondo nel Tiro di Precisione e vice-campionessa mondiale Individuale; campionessa d’Europa Individuale e vice-campionessa d’Europa nel Tiro di Precisione lo scorso luglio a Roma), Simone Greco della Martanese (vice-campione d’Europa a Coppia lo scorso luglio a Roma e campione italiano Individuale Under 18 2023), Kevin Della Schiava della Caccialanza Milano (campione europeo Individuale 2023).