Bocce paralimpiche, Mauro Piacente medaglia di bronzo ai campionati Italiani Sitting

CAMPOBASSO. L’atleta molisano Mauro Piacente ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani di bocce paralimpiche nell’Individuale Sitting al termine del fine settimana tricolore, andato in scena in Veneto tra Padova e Venezia.

Il portacolori della Bocciofila Avis Campobasso è uscito di scena nelle semifinali al fotofinish, sconfitto 10-9 da Massimiliano Cricco della Fao Motta Treviso, che poi si è laureato campione d’Italia. Al secondo posto si è classificato il bergamasco Luigi Conti della Canonichese. Sul gradino più basso del podio, anche Paolo Cornaggia della Bassa Valtellina, l’altro atleta sconfitto in semifinale.

Per Piacente si tratta della sesta medaglia nel suo palmarès: oltre al bronzo conquistato in Veneto, l’atleta di Sepino conta un titolo italiano nell’Individuale Sitting nel 2019 a Roma, una medaglia d’argento nell’Individuale Sitting nel 2021 a Trevi, una medaglia di bronzo nell’Individuale Sitting nel 2022 a Trevi, due medaglie di bronzo nella Coppia Sitting nel 2021 e 2022, entrambe a Trevi, oltre a una gara nazionale vinta a Campobasso nel settembre 2022.

A completare la delegazione molisana ai Campionati Italiani di bocce paralimpiche, anche Pasquale Evangelista, con cui Piacente ha disputato la kermesse tricolore nella specialità Coppia Sitting.

“Sono soddisfatto per il terzo posto conquistato ai Campionati Italiani – il commento di Mauro Piacente – C’è solo il piccolo rammarico di aver perso per un solo punto in semifinale, ma va bene anche così. Sarà uno stimolo a far sempre meglio, continuando ad allenarmi e, soprattutto, a divertirmi grazie a questa mia grande passione sportiva. Dedico questa medaglia alla mia società, la Bocciofila Avis Campobasso, e ai miei compagni di squadra. Si chiude un anno sportivo intenso. Ora un po’ di riposo, prima di riprendere gli allenamenti, in vista degli appuntamenti del 2024”.

“Siamo orgogliosi dei nostri atleti paralimpici – ha affermato il presidente della Bocciofila Avis Campobasso, Giuseppe Iacovino – Questa medaglia di bronzo la consideriamo nostra, di tutta la società. Noi, spesso, ci alleniamo insieme, atleti normodotati e persone con disabilità. Anche questa è la forza del nostro sport. Sono davvero felice per Mauro e per tutto il nostro gruppo di atleti Sitting”.

“Il bronzo ai Campionati Italiani conquistato da Mauro Piacente è un motivo di vanto per tutto il movimento boccistico regionale – le parole del presidente della Fib Molise, Giuseppe Formato, e del Delegato Provinciale Fib Campobasso, Antonio Di Tota – I complimenti del Comitato regionale, delle delegazioni Fib Campobasso e Fib Isernia vanno all’amico Mauro e alla società Avis Campobasso, che porta avanti un progetto sportivo davvero interessante con giovani, adulti, uomini, donne e persone con disabilità, che pochi altri club possono vantare”.