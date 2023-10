Bocce, la Fib Molise pronta per le finali scudetto dei campionati a squadre

CAMPOBASSO. Le final four scudetto dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria maschili e del Campionato Nazionale di Società femminile 2023 si terranno al Bocciodromo Comunale di Campobasso (impianto centrale) e negli altri impianti del territorio regionale.

La kermesse tricolore, dopo il successo organizzativo del 2022, torna per il secondo anno consecutivo sul territorio regionale.

A curare l’evento è la FIB Molise, a cui è stata demandata l’organizzazione dal Consiglio Federale della Federbocce.

“Per il Molise boccistico è una grande soddisfazione avere la fiducia della Federazione Italiana Bocce, del presidente Marco Giunio De Sanctis e del Consiglio Federale – ha affermato il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Siamo in un periodo intenso con tre eventi nazionali e federali in 20 giorni. Un impegno lavorativo, economico, logistico e mentale non indifferente, ma la voglia di mettere il Molise sotto i riflettori è immensa. Ringrazio il presidente federale e l’intero Consiglio della FIB per la stima e la fiducia che nutrono nei miei confronti. Stiamo lavorando per non lasciare nulla al caso e per permettere alle 16 squadre e le oltre 300 persone coinvolte, tra atleti, tecnici, dirigenti societari e federali, arbitri, familiari e accompagnatori al seguito di tornare a casa con un bel ricordo del nostro Molise”.

Venerdì 3 novembre dalle ore 12 è in programma l’accreditamento delle squadre al Bocciodromo Comunale di Campobasso, mentre alle 16 è previsto il saluto e l’accoglienza di atleti, tecnici, dirigenti e arbitri da parte della FIB Molise e del presidente Giuseppe Formato.

Alle 16,30, a cura del Direttore di Manifestazione, Antonio Agata, dell’AIAB Basilicata, ci sarà il sorteggio degli impianti dove saranno disputate le semifinali, che si terranno dalle ore 9,30 di sabato 4 novembre. Per il Campionato femminile sarà effettuato anche il sorteggio degli abbinamenti.

Per il Campionato Italiano di Società di 1^ Categoria, in semifinale, si sfideranno i romani del Lazio Bocce contro la Ercole Baldini Bologna e Città di Perugia contro gli anconetani del Bar Cardelli Monsano.

In 2^ Categoria le semifinali prevedono le sfide tra i laziali dell’Olsaretti Castelliri contro gli anconetani della Bocciofila Loreto e tra i lombardi della Garlatese (club di Garlate, in provincia di Lecco) e la Paolo Araldo Crotone.

Le semifinali di 3^ Categoria si disputeranno tra i bergamaschi della Junior Rogno contro gli umbri della Ternana e i casertani della Santa Barbara Sant’Arpino e gli abruzzesi della Pineta Avezzano.

Le quattro semifinaliste del Campionato Nazionale di Società femminile sono le marchigiane della Metaurense, le cagliaritane del Serramanna, le calabresi della Villa Arangea Reggio Calabria e le salernitane della Enrico Millo Baronissi. Nel torneo in rosa saranno sorteggiati sia gli abbinamenti che gli impianti di gioco delle due semifinali.

Le f inali scudetto del Campionato Italiano di Società di 3^ Categoria maschile e del Campionato Nazionale di Società femminile sono in programma alle 16 di sabato 4 novembre al Bocciodromo Comunale di Campobasso (alle 15 la presentazione delle otto finaliste).

Le finali scudetto del Campionato Italiano di Società di 1^ e 2 Categoria maschili si terranno alle 9 di domenica 5 novembre al Bocciodromo Comunale di Campobasso .

Le finalissime femminile e maschile di 1^ Categoria saranno trasmesse in diretta sulla webtv federale www.topobocce.live (App sistemi operativi Android e iOS).