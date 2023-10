"Squilli di Trombetta"

TERMOLI. A grande richiesta tornano gli “Squilli di Trombetta”. Anche per questa stagione sportiva, saremo sul pezzo con giudizi sulle prestazioni delle squadre e atleti termolesi. Non scendiamo sui giudizi personali e ricordiamo che sono fatti in buona fede senza presunzione di avere la verità in tasca. Eccoci, quindi, alla prima graduatoria del primo appuntamento con gli squilli.

Al primo posto non potevamo non mettere che l’Air Basket Termoli, voto 10. L’Air con la gara 4 di domenica ha servito, sul parquet del PalaSabetta, il suo poker che sbanca la classifica, ormai a punteggio pienissimo 8 punti su 4 gare. La squadra di coach Marinelli è un perfetto mix tra giovani molto interessanti e veterani, come ad esempio il capitano Silvio Marinaro oggi anche neo papà (auguroni ai genitori) e Claudio Suriano. Coach Marinelli uno che sa il fatto suo e sa lavorare con i giovani, visti anche i suoi trascorsi, un coach che non si agita, non fa coreografie lungo il parquet, sa bene come farsi capire dai suoi ragazzi, forse anche solo con uno sguardo. È presto per dirlo ma la sensazione che quest’anno ci divertiremo molto è forte con questa Air. Come si suol dire… se son rose fioriranno.

Volley serie C Interregionale. Altro primato termolese per la Termoli Pallavolo maschile, voto 9,5. I ragazzi di Mauro Palli viaggiano a briglie sciolte. Gara 2 di campionato e dopo aver vinto all’esordio a Termoli, arriva in quel di Pescara contro una pretendente alla vittoria e vince nettamente 3 a 1. Le cose anche quest’anno si presentano più che bene, del resto i termolesi non si possono più nascondere. Lo scorso anno hanno sfiorato la vittoria e, quest’anno, quindi devono riprovarci e lottare per vincere. Sappiamo cosa sono capaci di fare e ci sono tutte le premesse.

Calcio Serie D. Finalmente arriva la vittoria per il Termoli Calcio1920, voto 7,5. Arriva la seconda vittoria, seppur di rigore per il Termoli calcio1920. Tre i punti conquistati. Dopo il trambusto con il Fossombrone e l’esonero di Martino, incontrare l’Avezzano, la Sambenedettese e lo scontro diretto con il Vastogirardi, non inducevano sogni tranquilli. Invece, il fascino di questo sport è che non si possono fare pronostici e né si possono avere certezze assolute. Cosi è capitato con l’Avezzano, squadra molto pericolosa, che nel primo tempo ci hanno fatto correre con i brividi sulla schiena ma poi Vittorio Esposito decide di fare quello che sa fare meglio di molti altri colleghi e sale in cattedra. Da quel momento non ce n’è più per nessuno. Arriva il rigore vincente su fallo proprio su di lui che per l’ennesima volta sfuggiva al suo guardiano e la partita e tre punti arrivano in casa Termoli.

Calcio A 5 serie C vince facile la storica società termolese Arcadia calcio a 5, voto 7. Seppur senza soffrire più di tanto contro il Montagano, 7 a 2, è stata una partita senza storia. Il voto alto perché al di là di tutto, questa società, a differenza di altre che in passato ci hanno provato e poi hanno gettato la spugna, è qui e per questo chapeau a loro qualunque sia poi alla fine il risultato.

Calcio eccellenza molisana. Perde una ghiotta occasione il Gs Difesa Grande Termoli 2016. Voto 6. Poteva e doveva sfruttare meglio il turno casalingo con questo scontro diretto contro l’Atletico San Pietro in Valle e, invece, ne esce fuori un pareggio che ai fini della classifica non è utile a nessuno delle due. Più negativo per la squadra che giocava in casa. Non è comunque il caso di disperare, siamo comunque solo all’ottava giornata.

Volley serie D interregionale femminile, Delfina School Volley Termoli. Voto 6 d’incoraggiamento. Come prevedibile seconda sconfitta per le ragazzine di Alfredo Mottola. Stanno pagando l’inesperienza in questi campionati ma questo non è un dramma. Loro sanno che questa avventura deve servire per crescere, per acquisire esperienze che potranno essere utili in futuro. Intanto si godono un successo per una delle ragazze, Alessandra Pezzano che è stata convocata nel Club Italia a Barletta. Chi ben comincia ….

