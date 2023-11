Kenpo: anche gli atleti molisani brillano agli europei di Roma

TERMOLI. I Campionati Ikka Europe 2023 tenutisi nella suggestiva cornice di Roma hanno segnato un momento epico nella storia del Kenpo europeo. Questo evento eccezionale ha visto la promozione di Roy Macdonald al prestigioso 10° grado di Gran Maestro, consegnato dai membri di Fiducia (Jose Maria Gutierrez, Jose Enrique Hernandez, Paul Dowling) dell'Ikka Europe, in un'arena stracolma di appassionati del Kenpo.

Il Maestro Macdonald, 78 anni, è stato riconosciuto per il suo impegno nell'arte marziale del Kenpo, durante il quale ha dimostrato dedizione, competenza e passione straordinarie. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea il suo ruolo significativo nel contribuire alla crescita e allo sviluppo del Kenpo in Europa.

Il Maestro Carlo Antonelli, noto per la creazione del (Tng) The Next Generation in Italia, ha espresso la sua gioia e orgoglio per il grande successo ottenuto per la realizzazione del Campionato Internazionale di Kenpo. L'evento è la prima volta nella storia che si realizza in Italia e ha portato i 27 migliori maestri del kenpo in Italia, per dare opportunità a tutti di allenarsi con loro dimostrando il lavoro instancabile che Antonelli e il suo staff stanno svolgendo in Italia e in Europa per diffondere il Kenpo, un'arte marziale che unisce tradizione e innovazione.

Il Maestro Antonelli ha ringraziato l'Msp Italia nella persona di Alessandra Caligaris (segretario generale dell’Ente e Giuseppe Bracone coordinatore nazionale delle arti marziali) per la fiducia accordata, in ringraziamento viene conferito a entrambi il grado onorario di cintura nera 1° dan. Questo è un momento di orgoglio per il Kenpo europeo, e siamo ansiosi di vedere come questa disciplina continuerà a crescere e prosperare nel futuro.

Questo evento storico rappresenta un momento di gloria per il Kenpo europeo, un'arte marziale che cresce costantemente e attrae appassionati provenienti da diverse età e livelli di esperienza.

Antonelli ringrazia di cuore il suo staff (le giovani cinture nere e i genitori degli atleti per il supporto ricevuto) soddisfatto soprattutto dei suoi ragazzi che hanno portato ottimi risultati:

Lorenzo Di Rienzo bronzo nel combattimento; Agostino Bortone bronzo forma con armi; Aurora Benaduce oro in forma creativa e oro in forma con armi; Enea Mastrangelo argento in forma con armi; Alessio Niro oro in forma con armi, Lorenzo Ricci argento nel combattimento; Luca De Gregorio bronzo ai combattimenti; Nilo Massei argento ai combattimenti; Antonio D'Orazio primo forma con armi; Chiara Virgili argento nelle forme e argento nella difesa personale, Giuseppe Antonelli bronzo nella forma; Renato Pannacchione bronzo ai combattimenti. Hanno partecipato e si sono ben comportati anche Vittorio Gagliardi, Marisa Mannis, Valeria Lanzone e Gabriele Di Natale.

Il maestro Sascha Williams, 9° dan, definito il guardiano del Kenpo perché è il patrimonio vivente di quest'arte marziale conoscendone tutti i dettagli e la storia collaborando per decenni accanto al Fondatore Sgm Ed Parker, ha onorato gli italiano giungendo a Campobasso per condividere la sua esperienza con i ragazzi e istruttori.

Galleria fotografica