Racchette roventi, arriva anche il pickleball: Mirella Mileti prima istruttrice della nuova disciplina

Passioni in rete gio 02 novembre 2023

TERMOLI. Racchette roventi nel panorama sportivo internazionale, italiano e anche termolese.

Se a livello olimpico, addirittura, si rispolvera lo squash, per le olimpiadi estive del 2028 a Los Angeles, le discipline afferenti al tennis e dintorni spopolano sempre più. Facile pensare a padel e beach tennis, che si affiancano al loro fratello maggiore. Ma da alcuni mesi in Italia c'è una proliferazione di praticanti e campi del pickleball, una via di mezzo proprio tra tennis e padel, su cui la Federazione guidata dal presidentissimo Angelo Binaghi punta molto.

Sabato 29 ottobre si è svolto il primo corso in Italia per istruttori Fitp di pickleball, corso di primo livello.

Il pickleball è una disciplina sportiva molto in voga negli Stati Uniti e in altre nazioni che si sta rapidamente diffondendo anche in Italia e dove ha partecipato acquisendo la detta qualifica la già istruttrice padel presso il Monclub di Termoli, Mirella Mileti

Nel contro sportivo Monclub sono già presenti due campi da pickleball dove la neo istruttrice Fitp Mirella Mileti è pronta ad accogliere chiunque vorrà avvicinarsi a questo nuovo e coinvolgente sport.