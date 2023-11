"Squilli di Trombetta", le pagelle delle squadre termolesi

TERMOLI. Secondo appuntamento della rubrica "Squilli di Trombetta". Esaminiamo le prestazioni delle squadre sportive termolesi.

Primo posto di dovere per il Volley Maschile di Serie C. Termoli Pallavolo voto 10.

Continua la marcia trionfale della squadra di pallavolo termolese, ormai la Palli’s band ha messo il piede sull’acceleratore e non si nasconde più dietro un dito. Lotta apertamente per la vittoria del campionato. Risposte più concrete le avremo dopo la gara di domenica prossima, quando i ragazzi di Palli si recheranno a fare visita all’Alba Adriatica che si trova dietro di loro in classifica di un punto e tenteranno davanti al proprio pubblico il sorpasso. Il successo netto per 3 a 0 di domenica ha dimostrato solo una cosa, che la formazione termolese è cresciuta in mentalità. Se prima commetteva qualche errore dovuta all’inesperienza e la giovanissima età di molti di loro, oggi la farfalla è cresciuta ha lasciato il bozzolo ed ha preso il volo senza aver paura più di nessuno. Un risultato di prestigio. Domenica prossima aggiungeranno solo altre conferme che già abbiamo.

Mirella Mileti, voto 10. Sabato 29 ottobre si è svolto il primo corso in Italia per istruttori Fitp di Pickleball, corso di primo livello. Il pickleball è una disciplina sportiva molto in voga negli Stati Uniti e in altre nazioni che si sta rapidamente diffondendo anche in Italia e dove ha partecipato acquisendo la detta qualifica la già istruttrice padel presso il Monclub di Termoli, Mirella Mileti.

Calcio a 5 serie C1 girone B: Arcadia Termoli calcio a 5, voto 9. Vince e si stabilisce al secondo posto in classifica, alle spalle del Torremaggiore distante di solo un punto. Campionato iniziato alla grande, vogliano fare il salto di qualità? Tutto è possibile, intanto sono lì. La prossima partita ha posto loro di fronte l’Arcadia in casa con il Montorio nei Frentani penultimo in classifica e Torremaggiore che se la deve vedere fuori casa con il Monacilioni terzo in classifica a due punti da loro. Chissà hai visto mai…

Dagli alti podi passiamo adesso ai gradini più bassi.

Volley femminile serie D Interregionale: Delfina Volley School voto 5,5.

Lo scotto del noviziato è stato più duro del previsto per le ragazze di Alfredo Mottola ma non fa nulla, è tutta esperienza che si accumula, l’importante è giocare. Qualche successo la squadra l’ha avuta, come la convocazione nella rappresentativa di categoria di una sua ragazza.

Basket serie C unica: Air Basket Termoli voto 4,5. Fino a sabato scorso tanto entusiasmo per il cammino dell’Air Basket Termoli poi, però, arriva l’esame di maturità di Chieti e viene bocciata inesorabilmente senza se e senza ma. La verità dove sta? Come sempre nel mezzo e allora non era da esaltare prima e tantomeno da buttare giù dopo Chieti. Certo ci hanno colpito le parole del presidente nel dopo gara che ha parlato di una squadra che si è presentata al cospetto del Magic Chieti con aria presuntuosa e un tantino arrogante, tanto per capirci nello stile del Marchese del Grillo. Nel nostro caso il Magic Chieti a questa tesi non ci stava e ha punito duramente i ragazzi di coach Marinelli che, siamo certi non l’ha presa molto bene, e nello spogliatoio ci dicono abbiano tremati i muri. Una sberla che potrebbe essere salutare.

Calcio serie D: Termoli Calcio 1920 voto 4. Domenica abbiamo visto, in una gara che valeva molto in chiave salvezza, il peggio del peggio che poteva mostrare il Termoli calcio. Una squadra spenta priva di idee e votata all’improvvisazione. Il Vastogirardi, con il minimo sforzo e meritatamente, ha portato a casa una vittoria che potrebbe essere decisiva per i piani di salvezza per gli altomolisani. Il Termoli, ora, con il nuovo allenatore Massimo Carnevale deve solo cercare di svoltare, iniziare da domenica un nuovo campionato anche se non sarà facile perché si va su un campo davvero ostico quello del Notaresco che, quest’anno, è davvero un castigamatti per tutti. Non vedremo più allo stadio il presidente, ormai dimissionario, Montaquila che, però, assicura di portare avanti gli impegni presi in attesa che arrivi un nuovo patron che dovrà essere serio e credibile. “Il Termoli deve continuare, non deve sparire”. Chi vivrà, vedrà…

