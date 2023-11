Alle radici della Maratona, l'impegno di Atene sulle orme di Fidippide

TERMOLI. Saranno tre gli atleti dell'Athletic Club Termoli che domenica prossima, 12 novembre, si presenteranno ai nastri di partenza della Maratona di Atene.

Per loro ci sarà da correre sui 42 km e 195 metri che si estendono dalla piccola città di Maratona alla capitale Atene, luogo delle epiche gesta di Fidippide, primo maratoneta della storia, che la leggenda vuole percorse la distanza per avvisare i propri concittadini della vittoria nella battaglia contro i Persiani nel 490 avanti Cristo.

Rocco Mugnano (alla maratona n. 36) Pasquale Sorella (maratona n.10) e Manes Roberto (maratona n. 5) rappresenteranno la società di atletica termolese in terra greca. I podisti saranno accompagnati da uno sponsor d'eccezione per l'occasione il pub/birreria "Only One" di Nardone Domenico, che prosegue nella collaborazione con l'Athletic Club Termoli come già accaduto lo scorso 17 settembre 2023 in occasione della manifestazione a carattere nazionale Sport City Day.

Il connubio nasce anche da questa seconda passione, che accomuna poi diversi runners dopo la corsa...la birra, infatti se assunta a distanza dalla prestazione non esiste integratore più completo, e lo sponsor selezionato è un'apprezzata location termolese dove reperire dell'ottima birra.

Non resta che augurare buona corsa ai tre rappresentanti della società adriatica che vede nel prof. Mario Monaco il proprio presidente, con l'auspicio che possano a fine gara dissetarsi con una freschissima "bionda" sotto il Partenone.