Campionati gold di ginnastica ritmica: giovedì il via alla manifestazione

CAMPOBASSO. Prenderà il via domani pomeriggio con le competizioni riservate alle allieve di seconda fascia l’appuntamento con i campionati italiani gold di specialità di ginnastica ritmica.

Per ogni evento è prevista la presenza di ginnaste (quindici nella categoria allieve; venti, invece, sui versanti junior e senior) provenienti da tutta Italia con il Molise che avrà due sue rappresentanti, entrambe in forza alla Futurgimnica Termoli, di scena in pedana.

Nello specifico, già domani pomeriggio, tra le allieve seconda fascia sarà presente Paola Simone al corpo libero, mentre venerdì pomeriggio tra le allieve prima fascia, nell’esercizio della fune, ci sarà spazio per Sophia Libera Di Palma.

Le prime due sessioni di competizione – quella di domani pomeriggio e quella di venerdì mattina – si svolgeranno sul parquet del PalaUnimol, le altre – da venerdì pomeriggio a domenica mattina – saranno ospitate nello scenario dell’Arena.

In particolare – nell’impianto in contrada Selvapiana – sabato pomeriggio tra le 13.45 e le 15 ci sarà l’esibizione delle ‘farfalle’, il gruppo della nazionale azzurra che si è conquistato, dai mondiali di Valencia, il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. In mattinata – tra le 10 e le 11.30 – le ginnaste e la direttrice tecnica Emanuela Maccarani saranno a disposizione del pubblico e degli organi di informazione per interviste, foto e autografi.

L’ingresso all’esibizione pomeridiana sarà libero, ma con una previsione di ticket di servizio per questioni di sicurezza nell’impianto con posti disponibili – eccezion fatta per quelli già prenotati e per gli accrediti – rivolgendosi direttamente agli organizzatori dello Sporting Bovianum.

Nel novero del programma tecnico complessivo spazio per corpo libero, i cinque attrezzi (ossia palla, fune, cerchio, nastro e clavette) e le esibizioni in tandem.