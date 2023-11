"Squilli di Trombetta": Chi sale e chi scende nel weekend sportivo termolese

TERMOLI. Il podio più alto questa settimana va al basket serie C unica Air Basket Termoli. Voto 8,5.

Un derby non è mai la partita giusta per superare una battuta d’arresto anche abbastanza dura come quella subita sette giorni prima a Chieti dai ragazzi di Coach Marinelli. Loro, invece seppur con non poca fatica, alla fine sono riusciti a buttarsi alle spalle la sconfitta contro il Magic Chieti, e hanno riconquistato la testa sempre in coabitazione con il Vasto. Con il Venafro è stata dura per almeno 3 dei quattro tempi. Nell’ultimo tempo, Fracasso &Co hanno fatto davvero molto “fracasso” e hanno portato a casa una vittoria importante con un discreto margine di vantaggio. Sabato si viaggia di nuovo verso l’Abruzzo contro la Teramo Basket 1960 ore 18.

Subito dopo la serie C unica, parliamo ancora di basket ma del campionato di prima divisione regionale (ex Promozione). Airino basket voto 8.

L'Airino basket Termoli debutta vincendo. Nella seconda giornata del campionato che coinvolge squadre di Abruzzo e Molise, ha battuto lo Spoltore basket 78-70. Si è trattato dell'esordio poiché la prima giornata aveva visto il rinvio del match col San Salvo, su richiesta della società trignina. Chi ben comincia …

Athletic club Termoli, voto 8. Per loro c’è stato da correre sui 42 km e 195 metri che si estendevano dalla piccola città di Maratona alla capitale Atene, luogo delle epiche gesta di Fidippide, primo maratoneta della storia che, come narra la leggenda, percorse questa distanza per avvisare i propri concittadini della vittoria nella battaglia contro i Persiani nel 490 avanti Cristo.

Rocco Mugnano (alla maratona n. 36) Pasquale Sorella (maratona n.10) e Roberto Manes (maratona n. 5) hanno rappresentato la società di atletica termolese in terra greca. I podisti sono stati accompagnati da uno sponsor d'eccezione per l'occasione, il pub/birreria "Only One" di Domenico Nardone, che prosegue nella collaborazione con l'Athletic Club Termoli.

Volley femminile prima divisione regionale Termoli pallavolo, voto 7,5. Debutto della squadra femminile di Termoli che milita nella prima divisione regionale sotto la guida di coach Palli. Al PalaSabetta le ragazze hanno sfidato le giocatrici dell'asd Scm volley di Santa Croce di Magliano, battendole 3-0, due set combattuti su 3. Anche per loro non poteva esserci miglior debutto.

Calcio serie D, Termoli Calcio 1920 voto 6,5. Il debutto sulla panchina termolese di Massimo Carnevale non poteva essere più difficile. Sul campo del Castigamatti Notaresco nulla era facile. Il Termoli ha giocato discretamente e sfiorato nel primo tempo almeno un paio di occasioni, poi alla fine quasi al 90’ c’era anche un rigore netto non assegnato al Termoli. Uno zero a zero che sa di brodino per i giallorossi. Domenica arriva un altro osso dure lo United Riccione.

Volley serie C interregionale Termoli pallavolo maschile voto 6. Perde ad Alba Adriatica al Tie-Break 3 -2. Guadagna un punto e continua la sua marcia solitaria in testa alla classifica. La squadra, seppur apparsa meno brillante, ha tenuto testa ai forti abruzzesi. L’importante è superare l’ostacolo senza danni importanti. La sconfitta alla quinta partita è meno dolorosa perché, comunque, fa guadagnare un punto. Ora si deve tornare a vincere sul parquet termolese.

Volley serie D interregionale Delfina volley school, voto 6. Le ragazze di Alfredo Mottola, pur non avendo vinto una partita, stanno acquisendo esperienza che alla lunga potrà tornare utile. Il voto è d’incoraggiamento. Il lavoro paga sempre.

Calcio eccellenza Molise, Gs Difesa Grande Termoli2016 voto 5,5. Un punto in due partite. Domenica pareggio casalingo e mercoledì pomeriggio sconfitto a Guglionesi. Per tirarsi fuori dalla mischia della zona pericolosa ci vuole ben altro. Il tempo non manca ma come si dice “chi ha tempo non aspetti tempo”. La squadra di Ricci, probabilmente, sta pagando uno scotto del noviziato più di quanto previsto.

