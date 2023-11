Boccia Paralimpica, nove titoli italiani assegnati a Campobasso

CAMPOBASSO. Nove titoli italiani assegnati nelle specialità Individuale, Coppie e Squadre, 48 atleti in gara con i rispettivi assistenti, 15 arbitri, tre classificatori, 40 volontari, tre giorni di competizioni. Sono i numeri dei Campionati Italiani di Boccia Paralimpica, che si sono disputati a Campobasso al Palazzetto dello Sport dell'Università degli Studi del Molise, che ha patrocinato l'evento, organizzato dalla FIB Molise con la collaborazione del Cip Molise.

Il Molise e Campobasso, dove l'attività della Boccia Paralimpica è iniziata da poco, hanno conosciuto, con una importante copertura mediatica, la disciplina su cui la Fib sta puntando per la sua promozione, diffusione e crescita d’immagine, rientrando la Boccia nel programma dei Giochi Paralimpici.

A laurearsi campioni d'Italia sono stati: nell'Individuale Diego Gilli della Bocciabili Sportento Torino (Categoria BC1), Andrea Loredan dell'ANSHAF Trieste (BC2), Mirco Garavaglia della Superhabily Milano (BC3), Matteo Tosetti della Don Bosticco Asti (BC4), Ilia Padovani della Polha Varese (BC5); nelle Coppie Mirco Garavaglia e Giulia Marchisio (BC3), Renata Busettini ed Emanuele Ingrosso (BC4), Angelo Greco e Marco Epifani (BC5); nelle Squadre Claudia Targa, Giada Soccol e Riccardo Zanella (BC1 e BC2).

Oltre alla grande attenzione mediatica, con la presenza al PalaUnimol di diversi organi d’informazione, del presidente federale Marco Giunio De Sanctis in diretta nel corso del TG3 Molise, massiccia anche la presenza istituzionale durante la kermesse tricolore.

A iniziare dal Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, il quale, dagli spalti, ha guardato le partite del sabato mattina, passando per l'Assessore regionale allo Sport, Salvatore Micone, la deputata Elisabetta Lancellotta, il sindaco di Campobasso, Paola Felice, il Presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Antonio Guglielmi, gli assessori comunali Luca Praitano e Simone Cretella, il presidente del CONI Molise, Vincenzo D'Angelo, con la delegata provinciale Pina Calcagnile, il referente regionale di Sport&Salute, Angelo Campofredano, il presidente del CUS Molise, Maurizio Rivellino, il Direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” dell’Unimol e Delegato del Rettore allo Sport, Germano Guerra.

Per la Federazione Italiana Bocce, presenti il presidente Marco Giunio De Sanctis, il consigliere federale Vincenzo Santucci (quest’ultimo in Molise per tutta la settimana) e alcuni dipendenti.

"È stato un fine settimana importante per la Boccia Paralimpica - ha affermato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis, presente col consigliere federale Vincenzo Santucci – La grande attenzione mediatica e istituzionale, così come era accaduto la settimana prima con le finali scudetto a squadre della Raffa, ha permesso alla Boccia e al movimento boccistico di mostrarsi all'esterno. Questa, d'altronde, è la mission della FIB, che ha portato all'avvio della webtv federale, grazie alla quale trasmettiamo tanti nostri eventi durante tutto l'anno".

"I complimenti vanno ai vincitori e spero che il livello tecnico-tattico dei nostri atleti cresca sempre più, soprattutto per competere a livello internazionale", ha sottolineato il presidente De Sanctis.

"Il Molise sta diventando una regione pilota per tutto il Centro-Sud – ha concluso De Sanctis – La FIB Molise, il presidente Giuseppe Formato e il suo staff di collaboratori si sono presi l'onore, l'onere e la responsabilità di organizzazione due manifestazioni federali di altrettante specialità, Raffa e Boccia Paralimpica, quest’ultima di difficile svolgimento in Italia, e in due fine settimana consecutivi. Nonostante gli eventi siano stati organizzati senza soluzione di continuità e con tutte le difficoltà del caso, devo dire come io personalmente e la FIB debbano ritenersi pienamente soddisfatti per una macchina organizzativa altamente efficiente e che ha gestito il tutto ai limiti della perfezione. Complimenti per il lavoro svolto va al giovane e valente presidente Giuseppe Formato e a tutti coloro che, con spirito di servizio e abnegazione, hanno contribuito al successo organizzativo. Dobbiamo insistere al Centro-Sud, perché abbiamo grandi potenzialità da sviluppare sotto tutti i fronti".

Tullo vice-campione d’Italia a Coppie nella Categoria BC5 - Samuele Tullo della Bocciofila Monforte, allenato dal tecnico Mariella Procaccini, si è laureato vice-campione d’Italia a Coppie nella Categoria BC5 ai Campionati Italiani di Boccia Paralimpica. Supportato da un tifo caloroso, l’atleta che si divide tra Fossalto e Campobasso, in tandem con Ilia Padovani della Polha Varese, si è aggiudicato la medaglia d’argento.

Un grande risultato per Samuele Tullo, che da poco si è avvicinato alla disciplina della Boccia Paralimpica e che la FIB Molise, di concerto con il CIP Molise, punta a farlo diventare il traino per la diffusione del movimento sul territorio regionale.

A Tullo i complimenti dei presidenti Donatella Perrella e Giuseppe Formato, “con l’augurio che per Samuele sia il primo di una lunga serie di risultati”.

FIB Molise, si chiude una stagione di successi - “I Campionati Italiani di Boccia Paralimpica hanno chiuso un 2023 denso di successi ed eventi per il movimento boccistico molisano. Un grazie per l’organizzazione va ai consiglieri del Comitato Regionale, ai delegati provinciali, a Mariella, Domelia, Carmine, alle associazioni di volontariato e tutti quelli che hanno collaborato”, il commento del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato.

“La kermesse tricolore paralimpica del PalaUnimol ha rappresentato uno sforzo logistico ed economico, forse, senza precedenti per la FIB Molise, promossa a pieni voti dai partecipanti e dai vertici federali, anche alla luce del fatto che appena qualche giorno prima, sempre a Campobasso, al Bocciodromo Comunale, si erano disputate le final four scudetto dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria e del Campionato Nazionale femminile della Raffa”, spiega il presidente Giuseppe Formato.

“Ad aprire il trittico di eventi nazionali, invece, era stata, il 22 ottobre, l’ultima tappa del Circuito Junior Prestige, il Trofeo AVIS giovanile, Individuale Nazionale, organizzato in collaborazione con la Bocciofila Avis Campobasso, a cui avevano partecipato sessanta juniores provenienti da tutta Italia”, ha ricordato Formato.

“Da gennaio, inizio della stagione sportiva 2023, le società bocciofile affiliate alla FIB hanno organizzato 31 gare, dieci delle quali di carattere nazionale, una di bocce paralimpiche Sitting. Un vero e proprio record – ha concluso il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Le nostre società hanno partecipato ai campionati a squadre, ben figurando nelle fasi interregionali, organizzando diverse tappe del Beach Bocce, il tour federale estivo che ha visto una coppia molisana prender parte alle finali nazionali di Latina. I nostri ragazzi, oltre a partecipare ai Campionati Italiani di Pesaro, hanno preso parte al Trofeo CONI a Nova Siri, in Basilicata. I nostri atleti in carrozzina, nella specialità Sitting, sono stati a Verona ai Campionati Italiani, con la conquista di una medaglia di bronzo con Mauro Piacente. Ai Campionati Italiani di Boccia Paralimpica il molisano Samuele Tullo della Monforte Campobasso si è laureato vice-campione d’Italia a coppie, insieme a Ilia Padovani della Polha Varese, nella Categoria BC5, un risultato storico. La nostra atleta Fernanda Ricciuti ha ottenuto diversi risultati nazionali. Insomma, è stato un 2023 davvero intenso e fino a Natale non ci fermeremo con l’organizzazione di altre manifestazioni e con l’inizio della campagna tesseramenti 2024”.

Cip Molise entusiasta, la presidente Donatella Perrella - Entusiasta la presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, che ha espresso, in una nota, il suo compiacimento.

“Portare in Molise un Campionato Italiano di Boccia Paralimpica. Un obiettivo che il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, si è dato mesi fa. Lo scorso week-end lo ha concretizzato. Innumerevoli le questioni da risolvere: l’impianto regolamentare, strutture alberghiere attrezzate, servizio transfer, catering. Ebbene, il Presidente Formato è riuscito brillantemente in questa grande missione, grazie al contributo che collaboratori, quale Maria Procaccini, Arbitro Fib della Boccia Paralimpica, e volontari hanno fornito alla causa. Prima fra tutti, la signora Domelia, mamma di Samuele Tullo, il nostro Campione Regionale, che non si è risparmiata in nulla e alla quale voglio esprimere un vivo ringraziamento. Sono stati quattro giorni estremamente impegnativi e colmi di emozioni. Emblematica è la vicinanza di tutte le istituzioni, dal Parlamento con l’Onorevole Lancellotta, alla Regione con il Presidente Roberti e l’Assessore Micone, al Comune con la Sindaca Paola Felice e l’Assessore Luca Praitano, passando poi per le istituzioni sportive del Coni con il Presidente D’Angelo e la Delegata Calcagnile, Sport & Salute con il Responsabile Campofredano. Nota di merito per la FICR Molise che ha messo a disposizione i suoi cronometristi durante tutte le gare. Non sono mancate, inoltre, le Associazioni di volontariato come la Croce Rossa, la Protezione Civile, i Volontari della Polizia e gli Alpini. Solo lo sport è in grado di avvicinare tutti in questo modo, spontaneo e vero. Sento di esprimere un sincero ringraziamento al presidente federale, nonché caro amico, Marco Giunio De Sanctis, che ha deliberato, col Consiglio federale, tale manifestazione qui, nella nostra terra, e profonda ammirazione per il presidente FIB Molise, Giuseppe Formato, lungimirante e visionario organizzatore che ha portato per la prima volta in Molise il Campionato Italiano di Boccia. Complimenti Presidente: che il successo di questo weekend spinga il Comitato Molise da Lei retto, a nuove avventure paralimpiche”.

