Ginnastica per over 60: Campomarino aderisce ad "Anni in movimento"

CAMPOMARINO. Ritorna il progetto Anni in Movimento curato dal Coni Molise e dalle amministrazioni comunali del territorio molisano. Il progetto finalizzato a soddisfare i bisogni della sfera psico-sociale delle persone in età avanzata, prevede un percorso di attività sportiva che coinvolgerà soggetti over 60 impegnandoli in attività di ginnastica dolce e stretching che li educherà a muoversi in modo corretto, disinvolto e senza molta fatica al fine rallentare il processo fisiologico di decadimento dovuto al passare degli anni.

Nell’ambito del suddetto progetto l’Assessorato allo Sport e alle Politiche Sociali del Comune di Campomarino ha organizzato un corso gratuito di ginnastica per persone over 60 che si terrà nella palestra del plesso scolastico di via cuoco, dalle ore 15 alle 16 nei giorni di giovedì e venerdì di ogni settimana per un totale di 40 lezioni della durata di 60 minuti.

L’amministrazione avverte che le lezioni sono già iniziate giovedì 16 novembre 2023 e che essendoci ancora posti disponibili, i cittadini interessati possono iscriversi al corso recandosi all’ufficio del segretariato sociale del Comune di Campomarino o presso i Circoli Anziani.

Si comunica inoltre che chiunque voglia iscriversi alle suddette attività dovrà presentare, al momento dell’iscrizione, certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.