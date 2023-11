Squilli di Trombetta: diamo i voti al weekend sportivo termolese

TERMOLI. Questa settimana, visto che ci stiamo avvicinando a grandi passi alla giornata contro la violenza verso tutte le donne, ci sembra doveroso festeggiare Candida Pascale. Voto 10 e lode.

Una podista termolese sugli scudi nella vicina San Salvo. Atleta dei Runners Termoli, ha vinto la gara “Donne in corsa”, inserita nel campionato regionale Us Acli, il cui ricavato è stato devoluto allo sportello antiviolenza Frida del Comune di San Salvo gestito dall’Associazione Dafne. Trecento i concorrenti che hanno disputato l'evento podistico. Bravissima Candida, “candida e pacifica” la tua grande vittoria.

Volley serie C interregionale maschile, Termoli Pallavolo voto 9,5. Regolata anche la Tekno Progetti ex Arabona di Manoppello. Avrebbe meritato il 10 come voto, ma quel 3° set perso quasi per distrazione, ci fa togliere mezzo voto. Dopo una strigliatina di Mauro Palli, i ragazzi tornati in campo per la quarta partita, hanno fin da subito schiacciato il piede sull’acceleratore e la gara è scivolata verso la vittoria. Continua il cammino in solitaria in testa alla classifica, lasciando in fila indiana le abruzzesi.

Basket serie C unica maschile Air basket Termoli, voto 9. Anche i ragazzi di coach Marinelli avrebbero meritato un mezzo punto in più ma nel penultimo di gioco hanno rischiato di ridare vita agli avversari. La sveglia del coach e la salita in cattedra di Claudio Suriano hanno dato vitalità al gruppo e la squadra ha ricominciato a macinare punti, ristabilendo un distacco ragguardevole sulla sirena del fine partita che era tornato a + 15, permettendo ai termolesi di continuare a coltivare il sogno di poter vincere il campionato.

Calcio femminile campionato nazionale Under 17, Jessica Cannarsa Voto 8,5. Una ragazza che promette molto come portiere. Allenata dal mitico estremo difensore del Termoli calcio anni ottanta, Gianluca Pacchiarotti. Di lei già ci siamo occupati, ricordiamo che Jessica è termolese, studia a Pescara e vive nella struttura del Chieti Calcio. In questi giorni, in una gara valevole per il campionato U17 nazionale As Roma-Chieti calcio femminile, si è distinta e posta all’attenzione dei tanti osservatori che girano l’Italia alla scoperta di nuovi talenti, parando due calci di rigore alla squadra giallorossa. Gianluca Pacchiarotti ci crede tantissimo in lei tanto che afferma senza remore: «Tra i tanti ragazzi che alleno c'è questa ragazza termolese che eccelle anche meglio di loro».

Onore alla Delfina prima divisione regionale molisana, voto 8,5. Si sono rimessi in gioco molti di loro, come l’animo pulsante di questa società Alfredo Mottola che, nonostante sia marito e padre di due figli, ancora dimostra di avere gamba e stacco sotto rete. Questa sua verve ha contribuito a far esaltare gli altri compagni di squadra. Onore e applausi a loro per questa voglia e caparbietà avuta e dimostrata sul campo.

Calcio a 5 serie C girone B Arcadia Termoli, voto 8. Il Poker di reti, servito a regolare il Montorio nei Frentani, ha portato la squadra termolese (11 punti) a un punto di distanza sulla coppia di testa Torremaggiore e Saracena Futsol (12). Le due fuggitive farebbero bene a non sottovalutare i termolesi, perché hanno tutte le intenzioni di dare loro fastidio.

Basket promozione Abruzzo e Molise, Airino basket, voto 6,5. Viene sconfitta l’Airino Basket nella gara di recupero della prima giornata a San Salvo. Perde davvero per tanta sfortuna e qualche errore di troppo ma di strettissima misura 48 a 46, dopo aver condotto il gioco, e punti, per buona parte della partita. Non abbattiamoci abbiamo tempo per vivere soddisfazioni nell’immediato futuro.

Volley prima divisione regionale maschile Termoli pallavolo, voto 6. Alla prima di campionato, subito derby contro la Delfina. Sconfitti per 3 a 0, ma questo è un dettaglio. La squadra ha solo lo scopo di divertirsi e, come i dirimpettai, hanno voluto rimettersi in gioco e questo è l’importante. Anche se il 3 a 0 patito potrebbe indurre a farci pensare ad un derby senza storia.

Volley femminile serie D interregionale Delfina volley school Termoli, voto 6. Il giudizio sulle ragazze di Alfredo Mottola non cambia, anche se hanno fino ad oggi collezionato solo sconfitte. Questo loro lo avevano ben previsto. Per le termolesi, questo campionato serve solo per maturare esperienze utili che potranno senza dubbio servire di lezione in un futuro immediato.

Calcio eccellenza Molise Gs Difesa Grande Termoli 2016, voto 5. Bruttissima sconfitta a Venafro per la squadra termolese che, ora, è scivolata al penultimo posto in piena bagarre dei play out. Quel che intimorisce di più non è il penultimo posto, ma il punto che ci divide dal Bojano. E non è per nulla rassicurante.

Calcio serie D Termoli calcio 1920, voto 4. La regola elementare e basilare del gioco del calcio è quella che se vuoi vincere una partita devi segnare un gol più del tuo avversario. Il problema del Termoli calcio 1920 è proprio quello, che il gol è uno sconosciuto. Voi capite che sperare nella salvezza in queste condizioni è abbastanza utopistico. Potrebbe accadere se davvero si cambiasse qualche interprete. È tempo di svegliarsi, la classifica prima era corta e rimediabile. Oggi e se pensiamo alla prossima con il Chieti già è troppo lunga e se perdiamo rischia di allungarsi quasi irrimediabilmente. Poi risalire la china sarà davvero molto dura.

