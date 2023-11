«La mezza maratona delle marine è annullata»

MONTENERO DI BISACCIA. Usciamo con un comunicato e delle parole che mai avremmo voluto scrivere come organizzazione di un evento che aveva il solo obiettivo di farvi e farci divertire attraverso la passione dello sport.

La mezza maratona delle marine è annullata.

In data 6.10.23 l’organizzazione ha protocollato un’istanza alla Regione Molise con la volontà manifesta di realizzare la mezza maratona delle marine in data 26 novembre 2023. Il progetto è tanto ambizioso e coinvolgendo due Regioni, secondo l’art.9 comma 1 del codice della strada prevede l’autorizzazione alla competizione da parte della Regione del Comune di partenza, prevedendo 30 giorni di tempo per la risposta da parte della Regione stessa.

È proprio su questi 30 giorni che vi chiediamo di portare attenzione Nell’avvicinarsi alla gara abbiamo richiesto rassicurazioni dagli Enti coinvolti e superati i 30 giorni di legge abbiamo continuato a lavorare con l’obiettivo di rendere la gara quanto più piacevole possibile per tutti, fiduciosi del lavoro svolto.

Tutto questo sino alla data del 22 novembre, 46 giorni dopo l’istanza, alle ore 5 di mattino ci è pervenuto dal settore Servizio politiche culturali, promozione turistiche sportive una determina di rigetto dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Con la volontà più collaborativa possibile, a 4 giorni dalla manifestazione abbiamo ricreato nuovi tracciati e percorsi e ri-protocollato in data 23 novembre documentazione integrativa che superava le difficoltà evidenziateci Oggi, mentre scriviamo il comunicato, non sappiamo ancora quale sia l’esito delle nostre integrazioni Con la responsabilità di chi organizza un evento siamo a spiegarvi quindi che una manifestazione è annullata perché non abbiamo trovato la disponibilità di poche persone, dispetto invece all’impegno di molte sia nell’organizzazione che nelle istituzioni.

Con rammarico siamo a comunicarvi che procederemo ai rimborsi delle iscrizioni una volta ricevuti i Vs IBAN tramite la mail mezzamaratonadellemarine@gmail.com.

Siamo a disposizione di tutti per ogni necessità. Ringraziamo i Sindaci e le istituzioni che invece ci han dato disponibilità».

L’organizzazione Il Centro Commerciale Costaverde ASD Podistica Montenero, ASD Podistica San Salvo, ASD Podistica Vasto